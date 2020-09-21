banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Özel öğrencilerin en özel ziyareti gazilere

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere eğitim veriyor. Engelli bireylerin toplumsal uyumunu kolaylaştıracak bilgi ve becerileri kazandırmak, bağımsız yaşam sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla kurulan merkez, ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen ziyaretlerin sonuncusu 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Kocaeli Muharip Gaziler Derneği’ne yapıldı.

Özel öğrencilerin en özel ziyareti gazilere

21 Eylül 2020 Pazartesi 10:07

  

Cemil Meriç Engelsiz yaşam merkezi öğrencilerini Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Recep, Gaziler Alipaşa Ay, İsmail Sayan, Cafer Turna ve Kore Gazisi Kamil Başer karşıladı. Şehit ve gaziliğin ne anlama geldiği ifade edilen ziyarette birlik ve beraberliğin önemine değinildi.

 

“ZİYARET BİZLERİ DUYGULANDIRDI”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Kıbrıs Barış Harekâtı Gazisi Nurettin Recep Sağlık, “19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle gerçekleştirilen ziyaretten çok memnunuz. Bu aziz vatan ve millet uğruna şahadet şerbeti içmiş ve gazilikle şereflenmiş binlerce vatan evladına minnettarız. Devletimiz her zaman yanımızdaydı. Her daim şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında olmaya devam edecektir. Bu özel günde, özel gün kadar güzel çocuklarımızın bizi unutmamasından dolayı çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

 

SAVAŞ HİKAYELERİ DİNLEDİLER

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ise Kocaeli Muharip Gaziler Derneği’ne gerçekleştirilen ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Gazilerle fotoğraf çektiren özel öğrenciler onlardan savaş hikâyeleri dinledi. Öğrenciler, Seka Park içinde yer alan Kocaeli Muharip Gaziler Derneği’nde; Milli Mücadele Bölümü, Çanakkale Şehitleri Bölümü, Kore Gazileri Bölümü ve 15 Temmuz Şehitlerine dair fotoğraf sergisini de gezdi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İLKÇEV İzcileri Can Oldu!!! İLKÇEV İzcileri Can Oldu!!!
Kocaeli’de korsan taşımacılığa geçit yok! Kocaeli’de korsan taşımacılığa geçit yok!
Dilenciler hakkında işlem yapıldı Dilenciler hakkında işlem yapıldı
Nuh Çimento meclis gündeminde Nuh Çimento meclis gündeminde
Kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı Kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı
Çocuğa şiddet kameraya yansıdı Çocuğa şiddet kameraya yansıdı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İLKÇEV İzcileri Can Oldu!!!
Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü(İLKÇEV)izcileri ve gönüllüleri, Kızılay...

Haberi Oku