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P plakaya 563 talipli!

Kocaeli genelinde kullanılmak üzere 250 adet yeni P plaka ihalesini Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kapalı zarf usulüyle gerçekleşen P plaka ihalesine 563 katılım gerçekleşti. İhale yeni normalleşme tedbirleri kapsamında yapıldı.

P plakaya 563 talipli!

14 Ağustos 2020 Cuma 11:20

Kocaeli genelinde kullanılmak üzere 250 adet yeni P plaka ihalesini Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kapalı zarf usulüyle gerçekleşen P plaka ihalesine 563 katılım gerçekleşti. İhale yeni normalleşme tedbirleri kapsamında yapıldı.UKOME Ağustos ayı toplantısında alınan kararla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa çıkartılan 250 adet P plaka için Kocaeli Kongre Merkezi’nde ihale gerçekleştirildi. Covid-19 salgını nedeniyle ihaleye katılan vatandaşların ateşleri ölçüldü. Maskesi olmayan vatandaşlar ihale salonuna alınmadı. Salgın nedeniyle vatandaşların sosyal mesafeleri koruması için 3 ayrı noktaya LED ekranlar kuruldu. Vatandaşların bir kısmı ihaleyi dışarıdan takip etti.

 

YOĞUN KATILIM

Muhammen bedeli 256 bin lira olan P plakanın ihalesine katılım yüksek oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun başkanlığında yapılan ihalede UKOME kurul üyelerinin tamamı yer aldı. 250 P plakanın satışının yapıldığı ihaleye 434’ü esnaf, 129’u ise şirket olmak üzere 563 talepli katılım gösterdi. Yapılan ilk incelemelerde 48 dosyada evrak eksikliği tespit edildi.

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