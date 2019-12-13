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Palu ailesi davası

Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi davası" olarak bilinen davada diğer 6 sanıkla tutuklu olarak yargılanan Tuncer Ustael hakkında, kamu görevlilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 10 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. 

Palu ailesi davası

13 Aralık 2019 Cuma 21:39

 Kocaeli 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sevgi evine alınan çocuklarını geri almak için, görevli memurlar G.U, K.T. ve S.P'yi tehdit ettiği gerekçesiyle "Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit" suçundan hakkında dava açılan sanık Tuncer Ustael ve taraf avukatları katıldı. 

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Ustael, çocuklarını geri alabilmek için biraz agresif konuşmuş olabileceğini ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli memurları ölümle tehdit etmediğini savundu.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 6 Mayıs 2020'ye erteledi.

- İddianameden

İddianamede, sanık Tuncer Ustael'in, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü telefonla arayarak, "İki gün içinde çocuklarımı teslim etmediğiniz takdirde, G.U, K.T. ve S.P'yi elimdeki silahla vuracağım." şeklinde sözlerle kurumda görevli devlet memurlarını gıyaplarında tehdit ettiği belirtildi. 

Davanın iddianamesinde, sanığın bu şekildeki tehdit sözlerinin, kuruma alınan çocuklarının kurumda kalmalarını engellemeye yönelik olması nedeniyle eyleminin görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturduğu kaydedildi.

Ustael'in ifadesinde, çocuklarının düzenlenen raporlarla elinden alındığını, kuruma olan tepkisini agresif bir şekilde dile getirmiş olabileceğini ancak tehdit içerikli söz sarf etmediğini beyan ettiği aktarılan iddianamede, sanığın "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit" suçundan 10 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edild

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