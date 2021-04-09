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Pandemide Canla Başla Çalışan Polisimize Şükranlarımı Sunuyorum

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yayınladığı bir mesajla Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176. yılını ve Polis Haftası’nı kutladı.

Pandemide Canla Başla Çalışan Polisimize Şükranlarımı Sunuyorum

09 Nisan 2021 Cuma 09:34

Pandemi döneminde ülkemizin her köşesinde ve Kocaeli’de halkımızın sağlığı ve güvenliği için canla başla çalışan Türk Polisi’ne şükranlarını ileten Başkan Büyükakın,  “Türk Polis Teşkilatı’nın 176. yılında kentimizdeki huzur ve güven ortamı nedeniyle bütün emniyet mensuplarımızı tek tek tebrik ediyor ve teşekkürlerimi iletiyorum. Batı ülkelerindeki ve dünyadaki suç oranlarına bakıldığında Türkiye’miz ve özellikle de Kocaeli’miz, gerçekten de tam bir güven ve istikrar abidesi durumundadır.

Toplumun güvenliğini sağlayan en önemli kamu güçlerinden birisi olan polisimizin sayesinde halkımız, çok şükür huzur ve sükûn içinde yaşıyor. Bugün sokaklarımızda güven içinde yürüyebiliyorsak, gece yatağımızda huzur içinde uyuyabiliyorsak; bunda kahraman ve fedakâr polislerimizin, güvenlik güçlerimizin büyük katkısı var.

Özellikle pandeminin tüm dünyada ve ülkemizde etkili olduğu bu günlerde polisimizin fedakârca çalışması, halkımızın sağlığı için her mahalle ve sokakta görev alması, gösterdikleri özveri her türlü takdirin üzerindedir. Halkımızın huzuru ve güvenliği için her zaman olduğu gibi bugün de canla başla gayret gösteren polislerimize bir kez daha şükranlarımı iletiyorum.

Vazifeleri başında şehit ve gazi olan kahraman polislerimizi saygı ve minnetle anıyorum.’’



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