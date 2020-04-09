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POLİS TEŞKİLATININ YILDÖNÜMÜ MESAJI

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 175. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI

POLİS TEŞKİLATININ YILDÖNÜMÜ MESAJI

09 Nisan 2020 Perşembe 12:31

 Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetinin korunması, ülkemizin devleti ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne kastedenler başta olmak üzere her türlü suç ve suç örgütleriyle mücadele etmek üzere 175 yıldır canla başla görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıldönümünü hep birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

 

            Toplumsal barışımızın teminatı olan Türk Polis Teşkilatımız, gelişen ve değişen teknolojiye ve çağın gereklerine her zaman uyum içinde kendini geliştirerek, yenileyerek yapmış olduğu başarılı çalışmaları ile sadece ülkemizde değil, dünya kamuoyunda da adından söz ettirmekte ve dün olduğu gibi bugün de halkımızın nezdinde saygın bir yerde durmaktadır.

 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün  “Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.” sözünde belirttiği gibi Türk Polis Teşkilatımız, toplumsal huzur ve istikrarımızın teminatı olmaya devam edecektir.

 

             Devletimizin müstesna kuruluşlarından biri olan Türk Polis Teşkilatımız, yasal görevlerini büyük bir titizlikle yerine getirmenin yanı sıra üstlendiği sorumluluk projeleri sonucu toplumun gönlünde de müstesna bir yere sahip olduğunu görmekteyiz. İlimizde de vatandaşımızın birlik ve beraberlik içerisinde, huzur ve güvenliği sağlamak adına, fedakarca görev yapan polisimiz, her zaman halkla iç içe olmaya özen göstermektedir. Gerek güvenliğin sağlanmasında, gerekse suç ve suçlularla mücadele edilmesinde polisimize desteğini hiçbir zaman esirgemeyen değerli Kocaeli halkına teşekkürlerimi sunuyorum.

 

Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizin her köşesinde bu onurlu görevi  büyük bir özveri ve insan sevgisiyle yerine getiren Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü kutluyor, bu uğurda canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyor, görevleri başında yılmadan çalışmaya devam eden emniyet mensuplarımıza sağlık ve başarılar diliyorum.

 

 

                                                                                     Hüseyin AKSOY

                                                                               KOCAELİ VALİSİ

                                                                                     Hüseyin AKSOY

                                                                               KOCAELİ VALİSİ

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