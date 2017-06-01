banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ramazan coşkusunu doya doya yaşayalım

Ramazan ayı huzur bereket ve rahmeti ile İslam alemini kuşattı.

Ramazan coşkusunu doya doya yaşayalım

01 Haziran 2017 Perşembe 09:04

İlgili Galeriye Git
İftar sofralarında mutluluk hakim. Üyesi olduğum iki önemli kuruluşumuz Giresun vakfının istanbul Titanik oteldeki iftar yemeği ve Kocaeli Aydınlar ocağının otel Asya'daki iftar yemeğine katılıp dost ve arkadaşlarla hasret giderip iftar sofrasının coşkusunu yaşadım kuruluşundan beri üyesi olduğum Kocaeli Aydınlar ocağı 31 yıldır hizmet veriyor. 500 cıvarında öğrenciye burs veren Giresun vakfının 25 yıldır üyesiyim sivil toplum örgütlerinin önemi büyük keşke derneklerimiz tüzüklerinin gereğini yapabilseler Ramazan'ın sayılı günleri hızla geçiyor kendimize bir iylik yapalım Ramazan ayını fırsat bilip huzur ve bereketinin doya doya yaşayalımKocaeli Aydınlar ocağının 
http://www.kocaelioncu.com/…/kocaeli-aydinlar-ocaginda-ruhi…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
HizmetKaraosmanoğluTatlıkuyuMuallim KöyBallıkayaHerekeWebHaberİzmitşekerpınarDerinceDaricaDilovasıKocaeliGebze GazetesiGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de
İLKÇEV Sporcularla İftarda Bir Araya Geldi İLKÇEV Sporcularla İftarda Bir Araya Geldi
Havalar Nasıl? Havalar Nasıl?
Gebze Kent Meydanında Ramazan Gebze Kent Meydanında Ramazan
Gebze ailesi birlikte iftar yaptı Gebze ailesi birlikte iftar yaptı
Giresun Gönülleri’nden şehitlerimize vefa Giresun Gönülleri’nden şehitlerimize vefa
Yukarı Çık

banner149

İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de
Araştırmacı - Gazeteci ve Devr-i Alem Belgesel Program Yapımcısı İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de canlı...

Haberi Oku