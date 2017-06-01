Ramazan coşkusunu doya doya yaşayalım

Ramazan ayı huzur bereket ve rahmeti ile İslam alemini kuşattı.

İftar sofralarında mutluluk hakim. Üyesi olduğum iki önemli kuruluşumuz Giresun vakfının istanbul Titanik oteldeki iftar yemeği ve Kocaeli Aydınlar ocağının otel Asya'daki iftar yemeğine katılıp dost ve arkadaşlarla hasret giderip iftar sofrasının coşkusunu yaşadım kuruluşundan beri üyesi olduğum Kocaeli Aydınlar ocağı 31 yıldır hizmet veriyor. 500 cıvarında öğrenciye burs veren Giresun vakfının 25 yıldır üyesiyim sivil toplum örgütlerinin önemi büyük keşke derneklerimiz tüzüklerinin gereğini yapabilseler Ramazan'ın sayılı günleri hızla geçiyor kendimize bir iylik yapalım Ramazan ayını fırsat bilip huzur ve bereketinin doya doya yaşayalımKocaeli Aydınlar ocağının

