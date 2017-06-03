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Ramazanda tatlısız olmaz

Ramazan ayında iftar sonrasında hafif tatlılarla ağzı tatlandırmak oruç tutanlara büyük keyif verir. Kolay bulunabilen malzemelerle pratik yapılabilecek tatlılarla Ramazan ayına tat katın. İşte öneriler

Ramazanda tatlısız olmaz

03 Haziran 2017 Cumartesi 16:05

Ramazanda tatlısız olmaz ama... 1

Ramazan ayında iftar sonrasında hafif tatlılarla ağzı tatlandırmak oruç tutanlara büyük keyif verir. Kolay bulunabilen malzemelerle pratik yapılabilecek tatlılarla Ramazan ayına tat katın. İşte öneriler:

Ramazanda tatlısız olmaz ama... 2

Güllaç

Ramazan ayının vazgeçilmezi hiç şüphesiz pratikliğiyle güllaç. Bir tencerede 1,5 litre süt, 2 yemek kaşığı şeker veya tatlandırıcı, 1 paket vanilyayı kaynatın. İsteğinize göre biraz gül suyu ilave edin. Bir tepsiye önce güllaç yapraklarını koyun, üzerine sütü gezdirip dövülmüş fındık veya ceviz serpin. Bu şekilde kat kat yapıp kalan sütü üzerine dökün.

Ramazanda tatlısız olmaz ama... 3
Dondurma


Sıcak havalardan bunalanların imdadına da dondurma yetişiyor. 500 ml sütü 10 gram salep ve 80 gram şeker ile bir tencerede karıştırarak pişirin. Soğuduktan sonra istediğiniz taze veya kuru meyveyi ekleyip dikdörtgen bir kaba alın, üzerini düzeltin. -18 derece dondurun.

Ramazanda tatlısız olmaz ama... 4

Elmalı Toplar

3 adet elmayı rendeleyin. 1 çay bardağı yulaf ezmesi, toz tarçın, 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi ve bal ile karıştırıp yoğurun. Ceviz büyüklüğünde toplar yaparak Hindistan cevizine bulayın. Buzdolabında dinlendirip servis edin.

Ramazanda tatlısız olmaz ama... 5

İrmikli Lokum

4 su bardağı süt, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı toz şeker ve 1 limon kabuğu rendesini kıvam alıncaya kadar pişirin. Altını kapattıktan sonra karıştırarak soğutun. 1 paket krem şantiyi toz halde ekleyip sütlü karışımın içinde iyice eritin. Ceviz büyüklüğünde yuvarlayın. Hindistan cevizine bulayın.

Ramazanda tatlısız olmaz ama... 6

Sütlaç

1 litre sütü yarım su bardağı pirinç, 1 su bardağı su, 1 su bardağı toz şeker ve 1 yemek kaşığı buğday nişastası ile pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Kâselere döküp toz tarçın, dövülmüş fıstık, fındık veya cevizle süsleyin.

Ramazanda tatlısız olmaz ama... 7

Kuru Hurmalı Tatlı

3 adet hurmayı çekirdeğini çıkarıp yumuşaması için bir gece önceden ılık suda bekletin. Ertesi gün hurmaları 3 ceviz ve 1 tatlı kaşığı kakao ile robottan geçirin. Minik toplar yuvarlayıp Hindistan cevizine, dövülmüş fıstığa veya kakaoya bulayın. Dolapta dinlendirip servis edin.

Ramazanda tatlısız olmaz ama... 8

Vişneli Keşkül

1 litre süt ve 1 su bardağı şekeri tencerede kaynatın. Bir kâsede az su ekleyerek karıştırdığınız 2 yumurta sarısı, 1 bardak nişasta ve 1 paket vanilyayı süte ilave edin. İyice çırparak koyu kıvamlı keşkül elde edin. Yarım bardak dövülmüş fındık ve 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi ilave edip altını kapatın. Islatılmış kâselere bölüştürün. Sosu için 2 bardak çekirdekler çıkarılmış vişneyi robottan geçirip 3 yemek kaşığı şeker ile 2 dakika pişirin ve soğutun. Keşkülleri tatlı tabağına ters çevirin ve üzerine vişne sosunu gezdirip servis edin.

Ramazanda tatlısız olmaz ama... 9

Çikolatalı Meyve Tabağı

Dilediğiniz taze meyvelerin kabuklarını soyup kâselere azar azar dilimleyin. Üzerine benmari usulü eritilmiş bitter veya beyaz çikolata gezdirin.

Ramazanda tatlısız olmaz ama... 10

Çilekli Magnolia

1 litre süt ile 1 yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı buğday nişastası, 2 kaşık un ve 1 paket vanilyayı pişirin. Tatlı kuplarının kenarlarına ince dilimlenmiş çilekleri yapıştırın. En alta ufalanmış pötibör bisküvilerden koyun üzerine muhallebiden ekleyin. Tekrar bisküvi tekrar muhallebi şeklinde kat kat devam edin. En üstü çileklerle süsleyip buzdolabında soğumaya bırakın.

Ramazanda tatlısız olmaz ama... 11

Çilek Soslu Sakızlı Muhallebi

1 litre sütle 1 su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ve 1 yumurta sarısını çırparak pişirin. En son damla sakızı atarak kıvam alıncaya kadar karıştırıp pişirin. Küçük kâselere bölüştürün. Başka bir kapta 1 kâse çilek ve 3 yemek kaşığı şekeri blender’dan geçirip sos haline getirin ve muhallebilerin üzerine gezdirin. Dövülmüş cevizle süsleyin.

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