Ramazanda tatlısız olmaz

Vişneli Keşkül



1 litre süt ve 1 su bardağı şekeri tencerede kaynatın. Bir kâsede az su ekleyerek karıştırdığınız 2 yumurta sarısı, 1 bardak nişasta ve 1 paket vanilyayı süte ilave edin. İyice çırparak koyu kıvamlı keşkül elde edin. Yarım bardak dövülmüş fındık ve 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi ilave edip altını kapatın. Islatılmış kâselere bölüştürün. Sosu için 2 bardak çekirdekler çıkarılmış vişneyi robottan geçirip 3 yemek kaşığı şeker ile 2 dakika pişirin ve soğutun. Keşkülleri tatlı tabağına ters çevirin ve üzerine vişne sosunu gezdirip servis edin.