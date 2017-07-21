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Rize’liler Darıca’ya Sığmadı

Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Rizeliler Dernek gecesine bölge protokolünün yanı sıra vatandaşlar adeta akın ederken, sahilde adım atacak yer kalmadı.

Rize'liler Darıca'ya Sığmadı

21 Temmuz 2017 Cuma 16:21

Şehirler  ve Kültürler Kaynaşması etkinliklerinde sahne alan Rizeliler gecesine başta Ak Parti Kocaeli Milletvekili ve  MKYK  Üyesi Zeki Aygün olmak üzere Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler,  Gebze Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Soba, Darıca Ak Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Ak Parti İlçe Başkanı Zafer Kılıç, Darıca CHP İlçe Başkanı Yakup Törk ile iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Rizeliler Derneği Başkanı İsmail Kurt yaptığı kısa selamlama  konuşmasında geceye katılan herkese teşekkür ederken, “bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Rizeliler Derneği olarak hemşerilerimizin sorun ve sıkıntılarının çözümü noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle bölgemize değer katma çabası içindeyiz.” Diyerek herkese iyi eğlenceler diledi.

TAYYİP ERDOĞAN’IN HEMŞERİLERİNE SELAM OLSUN

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise yaptığı selamlama konuşmasına geceye katılanları selamlayarak başlarken “Neşeli insanların memleketi, hırçın Karadeniz’in en asi kıyısı olan Rize ve Rizeliler Darıca’ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rize zümrüt yeşil yaylaları, derin vadileri ve kaleleriyle bir tabiat cennetidir. Ülkemizin en güzel yaylası Ayder Yaylası, İkizdere Yaylası ve Ilıca Kaplıcaları, mıhlaması, fındığı, çayı, Anzer balı, tulum ve horonu ile Rizedeyiz bu akşam.

Yiğitliği ile kararlılığı ile, dünyadaki mazlumların umudu, suskun dünyanın hür sesi, Dünya lideri, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi olan Rizeli hemşerilerim, gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz, iyi eğlenceler diliyorum.” diyerek seyircileri selamladı.

BAŞKAN KARABACAK’A TEŞEKKÜR

Ak Parti Kocaeli Milletvekili ve  MKYK  Üyesi Zeki Aygün ise kısa selamlama konuşmasında, “geceye katılan herkesi saygıyla selamlıyorum. Bu güzel akşamda bizleri burada bir araya getiren Darıca Belediyesine ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bölgemizde her daim etnik yapı üzerinden oyunlar oynanmaktadır. Ülkemizde de aynı şekilde oyunlar oynanmaktadır. Tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan diyerek bu oyunlara son vereceğiz. Biz büyük bir aileyiz, bu tür etkinliklerle gelenek ve göreneklerimizi yaşatacağız, bir olacağız. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın.” Diyerek konuşmasını tamamladı. Konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı.

KOLİVA’DAN MÜZİK ZİYAFETİ

   Gecede sahne alan Koliva Grubu, en güzel Karadeniz müziklerini Darıcalılar için seslendirirken, program yerel sanatçılarla gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti

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