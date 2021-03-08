Robotik Kodlama Eğitimi KO-MEK’te

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, ücretsiz eğitim imkânıyla insanların hayatlarına ve mesleki kariyerlerine katkı sunmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetin 97. yılında Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesini (KODELİ) hayata geçirerek geleceğin emanetçileri olan gençlere yönelik son derece önemli olan bir projeye imza attı.

KODELİ ATÖLYELERİ KO-MEK’TE

Cumhuriyetin 100. yılına kadar Kocaeli genelinde tüm okullarda KODELİ Projesi ile kodlama ve robotik eğitim atölyesi kuracak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetişkinleri de unutmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nda (KO-MEK) son teknoloji imkânlarla hazırlanan KODELİ sınıfları ile de başta üniversite öğrencileri olmak üzere isteyen tüm vatandaşlara eğitim vermeye başladı.

TEMEL ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ ALIYORLAR

Pandemi sonrasında kapılarını kontrollü bir şekilde eğitim ve öğretime açan KO-MEK Temel Robotik Kodlama eğitimlerine başladı. Alanında uzman Usta Öğreticiler eşliğinde verilen kodlama ve robotik eğitimlerinde kursiyerler Algoritma ve Akış diyaframlarının temellerini ve Mblock programlama eğitimlerini alıyorlar.

KURSİYERLER KODELİ İLE DAHA DONANIMLI

Hazırlanan programlarla yeteneklerini geliştiren kursiyerler Arduino elektronik kartı ile kodlama ve robotik eğitimlerde tecrübe kazanıyorlar. 46 saatlik eğitim sonunda elektronik ve kodlama becerilerini geliştirecek olan kursiyerler verilen eğitimlerden oldukça memnun Sakarya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bilgisayar Programcılığı öğrencisi olan Ayşenur Güneş, KO-MEK’ten daha öncede eğitim aldığını ifade ederek, “Verilen eğitimler hem iş konusunda hem de okuduğum üniversitede bana yardımcı oluyor” dedi. Konya Üniversitesi Uçak Mühendisliği öğrencisi olan Berat Aktaş ise “Kendimi geliştirmek için KO-MEK’i tercih ettim. Okuduğum bölümde bana yardımcı olacak destek eğitimlerini KO-MEK sayesinde rahatça alabiliyorum” ifadelerini kullandı.

KODELİ GELECEĞE GÜÇ KATACAK

Gençleri yeniçağın talep ettiği niteliklerle donatmayı amaçlayan KODELİ Kodlama Atölyeleri Projesi basamaklarıyla hedefine ilerlemeye devam edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sadece Robotik Kodlama Atölyesi açmakla kalmayacak. Bu anlamlı ve Cumhuriyetimize güç verecek olan projeyi her adımıyla takip ederek destek verecek. Bu kapsamda, Atölyelerin kurulumu, öğrenci eğitimi, yetenekli öğrencilerin tespiti, eğitmen eğitimi, sosyal web platform kurulması, ileri düzeyde eğitimlerin yanı sıra gerçekleştirilecek yarışmalar da projeye güç verecek.

97 OKULA 97 KODELİ ATÖLYESİ KURULDU

Cumhuriyetimizin 97. Yıllında Milli Eğitim Bakan’ı Sayın Ziya Selçuk’unda katıldığı KODELİ tanıtım töreni gerçekleştirilmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın burada yaptığı konuşmada; “97 kodlama atölyesinin temellerinin 10 yıl önce 6. Sınıflara bilgisayar dağıtımı ile atıldığını belirterek daha sonra yapılan çalışmalarla teknoloji çağının gerekliklerini yerine getirmek ve gençleri daha çok teknoloji ile iç içe yetiştirmek için okullara robotik kodlama atölyeleri kurmaya karar verdiklerini” açıklamıştı.

KODELİ ATÖLYELERİNİN IŞIKLARI YANMAYA BAŞLADI

Daha sonra Cumhuriyetin 97. Yıl dönümünde 12 ilçede 97 farklı okula yapılan KODELİ atölyeleri ile tanışan öğrenciler teknoloji ve bilimin ışığında eğitimlerini almaya yeni dönemde başladılar. 6. Sınıf öğrencilerine dağıtılan bilgisayarlarla, bilgisayar okuryazarlığını tamamlayan öğrenciler okullarına açılan KODELİ kodlama atölyeleri ile de Robotik Kodlamanın ikinci aşaması olan bir üst seviyeye geçmiş oldular. Kurulan yeni atölyelerde öğrenciler ilk kez atölyelerin ışıklarını yakarak yeni bir teknoloji ile tanışmış oldu.













