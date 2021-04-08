Rögara Düşen Kadın Yaralandı

Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir markette çalışan Aleyna Yıldırım, dışarıda bulunan ürünleri iş yerine taşırken kapağı açık rögarı fark etmeyerek düştü.