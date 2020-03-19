Sağlık Bakanı açıkladı

Ölü Sayısı 3

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de yaptığı açıklamada bugüne kadar 10 bini geçen test yapıldığını ve Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın (80) corona virüsü nedeniyle öldüğünü belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsü konusunda alınan tedbirler çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirdi. Bakan Koca, "Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu test sayımızın çok artacağını düşünüyoruz. Günlük en az 10-15 bin test yapabilir hale gelmek istiyoruz" dedi.