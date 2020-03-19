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Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık Bakanı açıkladı

19 Mart 2020 Perşembe 22:11

 Ölü Sayısı 3  
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de yaptığı açıklamada bugüne kadar 10 bini geçen test yapıldığını ve Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın (80) corona virüsü nedeniyle öldüğünü belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsü konusunda alınan tedbirler çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirdi. Bakan Koca, "Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu test sayımızın çok artacağını düşünüyoruz. Günlük en az 10-15 bin test yapabilir hale gelmek istiyoruz" dedi.
Test sayısının da vaka sayının da artabileceğini belirten Bakan Koca, Aytaç Yalman'ın ölümüyle ilgili "4 gün önce GATA'ya müraacat etti" dedi. Aytaç Yalman'ın KOAH hastası olduğunu belirten Koca, eşinin de corona virüs testinden pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca, Aytaç Yalman'ın corona virüsten öldüğünü belirterek Türkiye'de can kaybının sayısının 3 olduğunu söyledi.


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