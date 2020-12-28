Sağlık Camiamız Koronaya Bir Kurban Daha Verdi

Gebze Çok Önemli Bir Değerini Kaybetti

Korona vebası can almaya devam ediyor. Gebzemizin tam teşekküllü hastahanelerinden olan Gebze Yüzyıl Hastahanesi kurucusu ve Başhekimi değerli dost vefalı insan güler yüzü ile hastalara şifa dağıtan Dr. Lütfi ÇETİNKAYA`nın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim .

Korona vebası can almaya devam ediyor. Gebzemizin tam teşekküllü hastahanelerinden olan Gebze Yüzyıl Hastahanesi kurucusu ve Başhekimi değerli dost vefalı insan güler yüzü ile hastalara şifa dağıtan Dr. Lütfi ÇETİNKAYA`nın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim .

Başta aile fertleri olmak üzere sağlık camiası ve Gebze kamuoyuna başsağlığı diliyor. Beyefendi kişiliği ve güler yüzü ile hatırlayacağımız Dr. Merhum Lütfi Çetinkaya`ya Allah`tan rahmet diliyorum mekanı cennet olsun. Gebze Gazetesi

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