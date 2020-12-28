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Sağlık Camiamız Koronaya Bir Kurban Daha Verdi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman vefat eden Gebze Yüzyıl Hastahanesi kurucusu ve Başhekimi Dr. Lütfi ÇETİNKAYA`ya başsağlığı diliyor ve kendisi ile yapmış olduğu belgeseli sizlere sunuyor .Gebzemizin tam teşekküllü hastahanelerinden olan Gebze Yüzyıl Hastahanesi kurucusu ve Başhekimi değerli dost vefalı insan güler yüzü ile hastalara şifa dağıtan Dr. Lütfi ÇETİNKAYA`nın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim .

Sağlık Camiamız Koronaya Bir Kurban Daha Verdi

28 Aralık 2020 Pazartesi 12:22


Gebze Çok Önemli Bir Değerini Kaybetti
Korona vebası can almaya devam ediyor. Gebzemizin tam teşekküllü hastahanelerinden olan Gebze Yüzyıl Hastahanesi kurucusu ve Başhekimi değerli dost vefalı insan güler yüzü ile hastalara şifa dağıtan Dr. Lütfi ÇETİNKAYA`nın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim .
Başta aile fertleri olmak üzere sağlık camiası ve Gebze kamuoyuna başsağlığı diliyor. Beyefendi kişiliği ve güler yüzü ile hatırlayacağımız Dr. Merhum Lütfi Çetinkaya`ya Allah`tan rahmet diliyorum mekanı cennet olsun. Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv olarak üzgünüz. Yüzyıl Hastahanesi ve tüm Gebzelilerin başı sağ olsun...
Cenazesi 28.12.2020 Pazartesi günü saat 10.00`da yüzyıl Hastanesinde gerçekleştirecek veda töreni ile ebediyete uğurlanacaktır.
Konyalı olarak Mevlana belgeselimiz de konuşmuştu.
İnsanoğlu fani 20 yıldan fazla arkadaşlığımız olan merhum Dr. Lütfi Çetinkaya ile en son 28 Eylül 2020 günü mesajlaşmıştık.
Konyalı olarak Mevlana belgeseli hazırlamamıza 10 yıl önce destek olmuş Konyalı olarak Mevlana ile ilgili konuşma yapmıştı 10 yıldan beri bir çok tv kanalında yayınlanan Mevlana belgeselimiz son olarak TGRT Belgesel tv de yayınlanmıştı yayın esnasın da çektiğimiz videoyu kendisine göndermiş o da bize teşekkür etmişti o videoyu sizlerle paylaşıyor kendisine tekrar Allah cc rahmet diliyorum.
Baki kalan gök kubbede hoş bir sedaimiş
Mevlana belgeseli canlı yayını
DR. LÜTFİ ÇETİNKAYA
1960 yılında Karaman’da dünyaya geldi. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra SSK Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya İhtisasını tamamladı.
Özel Yüzyıl Hastanesi 1996- ....
SSK Göztepe Hastanesi 1988-1996
Adapazarı-Kocaeli Sağlık Ocağı Hekimi 1984-1988
Bir aydı asrımızın vebası Covid`e karşı mücadele eden merhum Çetinkaya 27 Aralık 2020 günü vefat etti ..
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Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 2 yıl önceki paylaşımı..

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