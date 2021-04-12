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Sağlıkçılar Parkına Fidan Diktik

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman canlı yayında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile fidan dikti..

Sağlıkçılar Parkına Fidan Diktik

12 Nisan 2021 Pazartesi 11:47
Belediyeden Sağlıkçılara Vefa
An itibari ile Gebze barış mahallesinde düzenlenen ağaç bayramı fidan dikme töreninde Gebze belediye başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından yapılan konuşma Gebze gazetesi tarafından canlı yayınlanıyor .Canlı yayını izleyebilirsiniz .
An itibari ile fidan dikme töreni Gebze gazetesinden canlı yayınlanıyor .
Başkanla Fidan Diktik
Gazetemiz kurucusu İsmail Kahraman Gebze belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile birlikte ağaç bayramı dolayısı ile barış mahallesine zeytin fidanı diktik .
Belediye tarafından sağlıkçılar parkı adı ile düzenlenen ağaç bayramı ve fidan dikme törenini Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak gebze barış mahallesin de düzenlenen ağaç bayramı ve fidan dikme törenini canlı yayınladık.
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Polis Teşkilatı Haftasını Kutlarken
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

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