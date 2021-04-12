Sağlıkçılar Parkına Fidan Diktik

Belediyeden Sağlıkçılara Vefa
An itibari ile Gebze barış mahallesinde düzenlenen ağaç bayramı fidan dikme töreninde Gebze belediye başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından yapılan konuşma Gebze gazetesi tarafından canlı yayınlanıyor .Canlı yayını izleyebilirsiniz .
An itibari ile fidan dikme töreni Gebze gazetesinden canlı yayınlanıyor .
Gazetemiz kurucusu İsmail Kahraman Gebze belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile birlikte ağaç bayramı dolayısı ile barış mahallesine zeytin fidanı diktik .
Belediye tarafından sağlıkçılar parkı adı ile düzenlenen ağaç bayramı ve fidan dikme törenini Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak gebze barış mahallesin de düzenlenen ağaç bayramı ve fidan dikme törenini canlı yayınladık.