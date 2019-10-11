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Sahte Evliya Çetesine Büyük Baskın

Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, dini duyguları istismar ederek, vatandaşları dolandırdıkları ileri süren bir çeteye yönelik soruşturma başlattı.

Sahte Evliya Çetesine Büyük Baskın

11 Ekim 2019 Cuma 14:27

 Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kendisini ‘Hızır Aleyhisselam’ olarak tanıtan ve ‘Rafet Efendi’ kod adını kullanan Ş.Ö ve 14 adamı yakalanarak gözaltına alındı.Tamamlanan soruşturma kapsamında, şahısın ağlarına düşürdükleri vatandaşlara cennet vaadinde bulunarak, sadaka adı altında ev, araba ve para aldığı, yardımda bulunmayanların ise cehennem azabı ile korkuttuğu tespit edildi.Ayrıca çete lideri Ş.Ö’nün kendini evliya olarak tanıttığı ve vahiy geldiğini iddia ettiği, kendini görmeye gelenlerden 500 liraya yakın yüz görümlüğü istediği ileri sürüldü. Bazı şahısların cehennem azabı yaşamamak için maaşının bile bir kısmını kendini ‘Hızır Aleyhisselam’ olarak tanıtan şahısın bahsettiği ‘ Fıkayi Naciye’ adlı örgüte verilmek üzere kendisine ve adamlarına paralar verdikleri öğrenildi.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/5011 sayılı soruşturması kapsamında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Kurulan Örgüte Üye Olmak, Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek, Örgüt Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarıyla ilgili çete lideri Ş.Ö., R.M., Y.D., Y.S., E.Ş., A.Y., E.Ş., T.B.S., Y.Y., S.S., M.Y., M.Ö., B.Ş., M.G. ve B.Ş. olmak üzere gözaltına alınan toplam 15 şüpheliden 6’sı emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakılırken, 9 şüpheli ise sabah saatlerinde Kocaeli adliyesine sevk edildi.
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