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Şayir, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yapımı devam eden çalışmaları yakından takip ederek birim müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şayir, Çalışmaları Yerinde İnceledi

23 Mayıs 2019 Perşembe 15:25

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Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçe genelinde başlatmış olduğumuz çalışmaların yakından takibini yaparak hızlı ve yerinde çözümler ile vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyoruz dedi.



HALKIMIZIN RIZASINI ÖN PLANDA TUTUYORUZ

İlçe genelinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; “İlçemize kazandıracağımız projelerde halkımızın fikirlerini önemsiyoruz. Ortak akıl ile ilçemize bir çok projeye imza atacağız. Katılımcı belediyecilik modelini en iyi şeklinde uygulayacağız. Bugün ilgili birim müdürlerimiz ile birlikte ilçe genelinde yapımı devam eden projelerimizi inceledik incelemeye devam edeceğiz. Projelerimizde gelinen aşamalar hakkında her gün ilgili müdürlerimizden bilgi alarak gerekli müdaheleleri yapıyoruz. İlçemize kazandıracağımız projelerde halkımızın rızasını ön planda tutuyoruz. Halkımızın olumsuz etkileneceği projelerde sürekli vatandaşlarımızla bir araya gelerek yaptığımız istişarelerle halkımızın rızasını alarak projelerimize start veriyoruz.” dedi.


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