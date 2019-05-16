SEDAŞ Çalışmalarını Cepten Bildiriyor

SEDAŞ’ın (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş’nin) planlı bakım, yatırım ve iyileştirme kapsamındaki çalışmaları SMS ve e-posta ile ayrıca SEDAŞ webten ve mobil uygulama ile cepten önceden öğrenilebiliyor.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde 766 köy 1344 mahalle ve 45 ilçede, yaklaşık 3,5 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti sağlayan SEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi’nin, tüketicilere daha kaliteli ve sürdürülebilir elektrik enerjisi sunulması adına gerçekleştirdiği planlı bakım, yatırım ve iyileştirme çalışmalarından kolayca haberdar olunabiliyor.

Şirketin, www.sedas.com adresli web sitesinde yer alan “Planlı Bakım ve İyileştirme” başlığı altında nerede, ne zaman, ne sürede planlı kesinti yapılacağı bilgisi paylaşılıyor.

Ayrıca tüketiciler SEDAŞ’ın Mobil cep telefonu uygulamasını telefonlarına indirerek kesinti bilgilerine buradan da ulaşabiliyorlar. ALO 186 numaralı çağrı merkezini arayıp, planlı bakım ve yatırım kapsamında kapasite artışı ve iyileştirme çalışmaları hakkında bildirim almayı talep edebiliyor, abone olan müşteriler iletişim bilgilerini güncelleyerek, tercih ettikleri yönteme göre, SMS (Bilgi Mesajı) veya e-posta aracılığıyla da planlı kesintileri uygulama öncesinde bilgi olarak alabiliyorlar.

Planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları ile öngörülemeyen kesintilerin engellenmesi amaçlanıyor. Planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları, belirlenen gün ve sürede bir dizi hizmet nedeniyle uygulanıyor. Elektrik dağıtım hatlarının bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile beraber yeni yatırım projelerinin devreye alınması esnasında programlı kesinti yapılmasına ihtiyaç duyuluyor. Can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanması amacı ve mevcut yasal düzenlemeler gereği elektrik yüklü hatlarda çalışma yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik kesintisi yapılıyor.

Planlı bakım ve iyileştirme çalışmalarının, daha kaliteli hizmet ve uzun ömürlü memnuniyet için yapıldığını vurgulayan SEDAŞ yetkilileri anlık kesintilerin öngörülemeyen teknik sebepler, dış faktörler ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşan istenmeyen kesintiler olduğunu ve bu yönleriyle planlı kesintilerden farklı olduğunu belirtti.

SEDAŞ, hizmet verdiği 4 ilde elektrik dağıtım hatlarını her an SCADA Merkezi ile takip ediyor ve uzaktan alınan verilerin analizleri yapılıyor. Öngörülemeyen kesintilere alternatif hattı olan ring şebekeler üzerinden saniyeler içerisinde kontrol merkezinden müdahale ediliyor.