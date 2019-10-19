SEDAŞ MUHTARLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

MUHTARLARA ZİYARET
SEDAŞ yöneticileri, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtar dernek başkanlarını makamlarında ziyaret ederek, tüm muhtarların muhtarlar gününü kutladı.
Muhtar Dernek başkanları; SEDAŞ yöneticileri ile yakından ilgilenirken; cep telefonlarına SEDAŞ tarafından gönderilen kutlama SMS’leri ve yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Muhtarları böyle bir günde hatırlayarak ziyarette bulunmanız çok güzel. Bizlere verdiğiniz değeri gösteren bu nezaketli ve hassas yaklaşımınız ve kutlama mesajlarınıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz” dediler.