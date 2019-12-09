SEDAŞ’ta Acil Durum Tatbikat Eğitimleri

SEDAŞ’ın çalışanlarına yönelik verdiği acil durum bilgilendirme eğitim ve tatbikat uygulamaları devam ediyor.

Sakarya Elektik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) tarafından düzenlenen Depreme Hazırlık Eğitim Seminerleri’nde olası bir deprem sırasında ekiplere doğru davranış ve hareket tarzları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Deprem bölgesinde yer alan Türkiye’de nüfusun çoğunluğunun deprem bölgesinde bulunması, çarpık yapılaşma, toplumun bu konuda yeterli bilince ve bilgiye sahip olmaması, meydana gelen depremlerde can ve mal kaybının büyük boyutlara çıkmasına sebep oluyor. Toplumsal bilinci artırmak ve olası bir depremden en az zararla kurtulmak için kişilerin deprem eğitimi alması oldukça önem arz ediyor.

Bu doğrultuda SEDAŞ bünyesinde görev yapan ve olası acil durumlarda destek ekibi olarak görev alacak personele depreme hazırlık eğitimleri verildi. Ayrıca “Güvenli Arama Kurtarma Tahliye” konulu teorik eğitimler de alan personel, deprem tatbikatını yangın tatbikatı ile bütünleştirdi. Hazırlanan senaryo doğrultusunda aldıkları bilgileri tatbik etme imkânı yakalayan ekipler, her türlü acil durumda nasıl hareket etmeleri ve koordine olmaları gerektiğini öğrendi.

SEDAŞ’ın tüm personelinin acil durumlarda bilinç düzeyini artırılması hedefiyle verilen eğitimler sonunda tüm çalışanlar, olası bir deprem, işyeri ve araç yangınlarına müdahale konularında yetkinlik kazandı.