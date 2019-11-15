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SEDAŞ’ta Enerji Çalışanları Haftası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn.Fatih Dönmez’in 6 Ekim’de ilan ettiği ve bundan sonra her yıl kasım ayının ikinci haftası kutlanacak olan ‘Enerji Çalışanları Haftası’nda SEDAŞ yöneticileri ve saha çalışanları bir araya geldi.

SEDAŞ'ta Enerji Çalışanları Haftası

15 Kasım 2019 Cuma 16:19

Bu yıl ilki gerçekleşen ve bundan sonra her yıl Kasım ayının ikinci haftasında kutlanacak olan 470 bini aşkın sektör çalışanın “ Enerji Çalışanları Haftası” çeşitli ziyaret ve etkinliklerle kutlandı. Bu hafta kapsamında; bir araya gelen SEDAŞ saha ekipleri ve yöneticileri, enerji sektöründe yapılan işin önemi ve riskleri hakkında konuşma ve bilgi paylaşma fırsatı buldu. 

Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerinde 42 noktada müdür ve üzeri yöneticilerin katılımı ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilen ziyaretlerde; özellikle sahada dağıtım şebekesinde görev yapan çalışanlar ile sıklıkla karşılaşılan durumlar ve temel çalışma prensipleri üzerine sohbet edildi. Çok tehlikeli bir çalışma alanı olan Elektrik Dağıtım işinin çalışanları olarak, tüm çalışanların birincil önceliğinin İş Sağlığı ve Güvenliği olduğunun altı çizilirken; bu konuda alınması gereken, olmazsa olmaz güvenlik önlemleri ve uygulamaları tekrar hatırlatıldı. SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi ODYAKMAZ; Şirket yönetimi olarak sahadan gelen geri bildirimleri her zaman çok önemsediklerini ve SEDAŞ’ın en büyük değeri olan tüm çalışanların sağlıklı ve huzurlu olmalarının her türlü operasyonel ve finansal kriterden daha önemli olduğunu ifade etti.

Ziyaretler sonrasında tüm SEDAŞ çalışanları memnuniyetlerini dile getirerek; emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.


 

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