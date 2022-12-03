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Seddar Yavuzdan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Kutlama Mesajı

Dünyanın pek çok ülkesinden önce, 5 Aralık 1934 tarihinde Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin 88. yıldönümünü hep birlikte, gururla kutluyoruz.

Seddar Yavuzdan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Kutlama Mesajı

03 Aralık 2022 Cumartesi 11:59

 

                                                                    T.C.

KOCAELİ VALİLİĞİ 

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                             

                                                                                                                         2022



Milletlerin uygarlık yolunda gösterdiği ilerleme, kadına verdiği değer ile ölçülmelidir. Gazi Mustafa Kemal; “Bir toplum aynı amaca bütün kadınları ve erkekleri ile beraber yürümez ise ilerlemesine teknik olarak imkân ve bilimsel olarak ihtimal yoktur.” demek suretiyle Türk kadınına verdiği değeri ve kadının toplumların gelişmesinde ve ilerlemesindeki önemini vurgulamıştır.


Sevginin ve şefkatin simgesi olan aynı zamanda tarih boyunca milletimizin var olma mücadelesinde hiç çekinmeden canını ortaya koyan kadınlarımız, günümüzde de önemli başarı hikâyelerine imza atmaktadır. Evinde, tarlasında, fabrikasında üretime destek olan, istihdam oluşturan, farklı alanlardaki başarılarıyla bizleri gururlandıran Türk kadını, her alanda topyekûn kalkınma hamlesi içinde olan Ülkemizin hedeflerine ulaşmasında da önemli katkılar sağlamaktadır.


Peygamber efendimizin “Cennet annelerin ayakları altındadır.” buyruğundaki anlayışın mensupları olan bizler, bugüne kadar kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.


Yaşantımız boyunca doğumdan ölüme her anımızda varlıklarıyla ve destekleriyle onurlandığımız; sevgi, şefkat ve özverinin simgesi kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, tüm kadınlarımıza sağlık, başarı, mutluluk ve esenlikler diliyorum.

                                                                                      Seddar YAVUZ   Kocaeli Valisi             

 

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