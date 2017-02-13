ŞEHİT ACISI DARICA'da

Bu defa şehit Darıca'dan..

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 174'üncü gününde, El Bab'da ilerleyişini sürdüren Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye terör örgütü DEAŞ unsurları saldırdı. Çıkan çatışmada Darıca'da ikamet eden Murat Tevlim şehit olurken, 4 asker ise yaralandı. Yaralı askerler bölgeden tahliye edildikten sonra ambulanslarla Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere sevk edilirken, şehit asker Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenazesi de helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şehit askerimiz Murat Tevlim'in Darıca Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturduğu öğrenidi.