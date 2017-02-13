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ŞEHİT ACISI DARICA'da

Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurları ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Şehit Askerin Darıca Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet eden Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim olduğu öğrenildi.

ŞEHİT ACISI DARICA'da

13 Şubat 2017 Pazartesi 20:30

Bu defa şehit Darıca'dan..

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 174'üncü gününde, El Bab'da ilerleyişini sürdüren Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye terör örgütü DEAŞ unsurları saldırdı. Çıkan çatışmada Darıca'da ikamet eden Murat Tevlim şehit olurken, 4 asker ise yaralandı. Yaralı askerler bölgeden tahliye edildikten sonra ambulanslarla Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere sevk edilirken, şehit asker Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenazesi de helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şehit askerimiz Murat Tevlim'in Darıca Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturduğu öğrenidi. 

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