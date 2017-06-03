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Şehitlere iftar programlı vefa

Sakarya meydan muharebesine katılan 42 ve. 47. Gönüllü Giresun alayı şehitleri Gebze Giresun gönüllüleri tarafından verilen iftar da okunan kuran ve dua ile ruhları şad edildi.

Şehitlere iftar programlı vefa

03 Haziran 2017 Cumartesi 09:20

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Gönüllü alay komutanları şehit binbaşı. Hüseyin. Avni. Alp. Arslan ve. Gazi Topal Osman ağada unutulmadı.Mart 2017 de. Ankara Giresunlular
Platformu ile Ankara orman bölge müdürlüğü ve milli Parklar 9. Bölge müdürlüğü ile şehitler hatıra ormanlığı için fidan dikmiştik.
Gebze giresun gönüllülerinin iftar programında Sakarya zaferi işe ilgili hazırladığımız Belgesrl sinevizyonun ilk gösterimini yapıp konuşma yapmak nasip oldu. Gebze Giresunlular birliği Ramazan ayında Polatlı ve Haymana bölgesindeki Sakarya şehitliklerini ziyaret etmeyi planladıklarını açıkladıkar tüm arkadaşlarımı Sakarya meydan muharebesi şehitliklerini ziyaret edip Fatiha okumaya davet ediyorum.

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