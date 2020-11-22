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Sekapark’ta dev lale dikimi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Sekapark’a 115 Bin adet lale dikimi gerçekleştirdi. Bahar aylarında boy gösterecek olan lalelerin oluşturacağı figürler vatandaşlara sosyal mesajda verecek.

Sekapark'ta dev lale dikimi!

22 Kasım 2020 Pazar 17:03

 

Sekapark’a 115 Bin lale ekildi

 

 

LALE SOĞANLARI TOPRAKLA BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Kocaeli genelinde lale ekimi için hazırlık çalışmalarını başlattı. Çalışmalar Kocaeli’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Sekapark’tan başlatıldı. Toprak ile buluşan lale soğanlarının nisan ayında açması öngörülüyor. Nisan ayında rengârenk lalelerle baharı karşılayacak Sekapark için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

 

FİGÜRLER HAZIRLANDI

Sekapark’a ekilen farklı renklere sahip 115 bin lale kenti süsleyecek. Sekapark’a ekilen lalelerle çeşitli figürler oluşturuldu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun ve titiz çalışmasıyla oluşturulan figürler arasında Türkiye, Mutlu şehir Kocaeli ve Pandemi süreci nedeniyle sosyal mesaj içeren TMM yazısı yazıldı.

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