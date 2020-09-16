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Sel mağdurlarına 200 milyon liraya yakın tazminat ödendi

Sigorta sektörü, ağustosta Giresun, Rize, Samsun ve Trabzon'da meydana gelen sel felaketleri sonrası sigortalılara yaklaşık 200 milyon lira tazminat ödedi.

Sel mağdurlarına 200 milyon liraya yakın tazminat ödendi

16 Eylül 2020 Çarşamba 11:09

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), geçen ay söz konusu illerde yaşanan sel felaketlerinin bilançosunu açıkladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli, sigortalıların hasarını tazmin etmek için afetlerin hemen ardından çalışmaya başlandığını belirterek, her zaman sigortalılarının yanında olduklarını bildirdi.

Yaşanan afetlerin ardından hayatın normale dönmesi için sigorta sektörünün sosyal sorumluluk hassasiyetiyle hareket ettiğini aktaran Benli, şunları kaydetti:

"Sektör olarak Giresun ve çevre illerde yaşanan sel felaketi sonrası sigortalıların hasarlarının en kısa sürede tespiti ve hasar ödemelerinin yapılması için çalışmalarımıza başladık. Eksperlerimizin yaptığı tespitler sonucu Giresun, Rize, Samsun ve Trabzon'dan sigorta şirketlerinde 244, TARSİM tarafında da 390 olmak üzere toplam 634 hasar dosyası açıldı. Bugüne kadar 200 milyon TL'ye yaklaşan hasar ödemesi gerçekleştirildi. Ekspertizlerin ve ödemelerin tamamlanmasının ardından toplam sigortalı hasarın 255 milyon liraya ulaşacağını tahmin ediyoruz."

"Sigortalı sayısını artırmalıyız"

Atilla Benli, sektörün, bugün olduğu gibi bundan sonra da sigortalıların hasarlarının tazmini konusunda en hızlı şekilde hareket edeceğini belirterek, ülkedeki sigortalılık oranının artırılması için tüm paydaşlarla iş ve güç birliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Türkiye'de depremden sonra en çok gerçekleşen doğal afetin sel olduğunu vurgulayan Benli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu nedenle özellikle konut, iş yeri, kasko, deprem ve tarım sigortası gibi afet sonucu sigortalıların yaralarını saran branşlara yönelik sigortalılık penetrasyonunu artırmak için acentelerimizle birlikte daha fazla çaba sarf etmeliyiz. Sigortanın varlıklarımızın korunması için olmazsa olmaz olduğunu çok çalışarak anlatmamız gerekiyor. Bu sektörümüzün asli sorumluluklarından biridir."

Benli, selde zarar yaşayan sigortalıların, hasar tespit işlemleri için sigorta şirketleriyle iletişime geçmesi ve işlemlerini başlatması gerektiğini de bildirdi.



AA
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