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SEPAŞ'tan Uçurtma Şenliği

Sepaş Enerji, Uçurtma Atölyesi’ne tüm çocukları bekliyor.

SEPAŞ'tan Uçurtma Şenliği

20 Nisan 2019 Cumartesi 10:28

Faaliyet gösterdiği Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’daki müşterileriyle hizmetlerinin yanı sıra sosyal projeleriyle de bir araya gelmeye önem gösteren Sepaş Enerji, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı uçurtma atölyesi ile kutluyor. Sepaş Enerji, 21 – 23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Uçurtma Atölyesi’ne tüm Kocaelili çocukları davet ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 yıldır düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği bu yıl da Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Şenlik kapsamında yer alan Uçurtma Atölyesi’nin sponsoru olan Sepaş Enerji, çocuklara uçurtma yapmanın inceliklerini gösterecek.

Sepaş Enerji aynı zamanda 23 Nisan’da KidZania’da bulunan Sepaş Enerji Elektrik Merkezi’ni ziyaret eden her çocuğa enerji konulu boyama kitabı hediye edecek.


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