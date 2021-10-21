SIFIR ATIK PROJESİ VE GERİ DÖNÜŞÜME DESTEK İÇİN SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU

Daha temiz bir Darıca için 7/24 hizmet Darıca Belediyesi, ‘Daha temiz bir Darıca’ anlayışıyla ilçe genelinde gece gündüz kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Cadde ve sokaklarda temizlik ve yıkama işlemlerinin yanı sıra mahalle aralarında da sokak temizlikleri titizlikle yürütülüyor.

Darıca Belediyesi, ilçe genelinde ‘Daha temiz bir Darıca’ anlayışıyla gece gündüz titiz bir temizlik çalışması yürütüyor. 7/24 hizmet parolasıyla ana caddeler ve sokaklar başta olmak üzere mahalle araları ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ortak kullanım alanlarında temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMA YAPILIYOR

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından mahalle aralarında başlatılan kapsamlı temizlik çalışmalarıyla boş arsalar dahil olmak üzere yollar ve kaldırımlar hem temizleniyor hem de yıkanıyor. Sonbahar temizliği kapsamında her mahallede cadde cadde, sokak sokak çalışma yapan ekipler, girilmedik sokak bırakmadan her köşe başını pırıl pırıl temiz hale getirmek için gece gündüz canla başla çalışıyor.

ÇÖP TAKSİ İLE ATIKLAR ÜCRETSİZ ALINIYOR

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla hayata geçirilen Çöp Taksi uygulaması ile de katı atıklar vatandaşların evlerinden ücretsiz bir şekilde alınarak çevre kirliliğinin önüne geçiliyor. Çöp konteynırlarının da yer altına alındığı Darıca’da temizlik ve hijyen ön planda tutuluyor. Ayak pedalları sayesinde el değmeden açılabilen Yeraltı Çöp Konteynerleri, görüntü kirliliğini engellemesi yanında çevreye kötü koku ve bakteri yayılmasını da önlüyor.

SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU

Sıfır atık projesi ve geri dönüşüme önem veren Darıca Belediyesi bünyesinde gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir Darıca bırakmak amacıyla Sıfır Atık Müdürlüğü kuruldu. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sıfır atık konusunda el birliği ile güzel işler yapmak istediklerini ifade ederek “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu Sıfır Atık projesine Darıca’dan en güçlü şekilde destek vermek için çalışmalarımızı canla başla sürdürüyoruz. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir Darıca bırakmak için ülkemizde olduğu gibi Darıca’mızda da geri dönüşüme çok önem verdik. Bu doğrultuda Sıfır Atık Müdürlüğümüzü kurduk. Daha temiz bir çevre için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.















