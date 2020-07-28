banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Silahlı kutlamalara 'HAYIR'

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, bayramlarda, düğünlerde, asker uğurlamalarında ve futbol müsabakalarında ateşli silah kullanarak kutlama yapılması neticesinde meydana gelen üzücü olayların engellenmesi amacıyla “Silahla Sevince Hayır” projesi hazırladı.

Silahlı kutlamalara 'HAYIR'

28 Temmuz 2020 Salı 17:42

Bu kapsamda görsel kamu spotları, tramvay vb. toplu ulaşım araçlarında, alışveriş merkezlerinin elektronik ekranlarında, sesli kamu spotları yerel radyolarda,  görsel ve işitsel kamu spotları yerel TV kanallarında ve İl  Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya başladı. Proje kapsamında hazırlanan afişler, ilimiz genelindeki önemli noktalara asıldı. Proje ile, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi silah atma olaylarına karşı alınacak tedbirler kapsamında, toplumsal duyarlılığın artırılması amaçlanmaktadır.

           

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Covid-19 tedbirleri denetleniyor Covid-19 tedbirleri denetleniyor
Kandıralı çiftçilerle sözleşme imzalandı Kandıralı çiftçilerle sözleşme imzalandı
Maske uyarısı yaptı, darbedildi! Maske uyarısı yaptı, darbedildi!
33 bin liraya satıldı 33 bin liraya satıldı
Pazar Arefe günü kurulacak! Pazar Arefe günü kurulacak!
Zabıtadan sıkı denetim Zabıtadan sıkı denetim
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Covid-19 tedbirleri denetleniyor
Karamürsel'de, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kurallarına...

Haberi Oku