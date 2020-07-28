Silahlı kutlamalara 'HAYIR'

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, bayramlarda, düğünlerde, asker uğurlamalarında ve futbol müsabakalarında ateşli silah kullanarak kutlama yapılması neticesinde meydana gelen üzücü olayların engellenmesi amacıyla “Silahla Sevince Hayır” projesi hazırladı.

Bu kapsamda görsel kamu spotları, tramvay vb. toplu ulaşım araçlarında, alışveriş merkezlerinin elektronik ekranlarında, sesli kamu spotları yerel radyolarda, görsel ve işitsel kamu spotları yerel TV kanallarında ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya başladı. Proje kapsamında hazırlanan afişler, ilimiz genelindeki önemli noktalara asıldı. Proje ile, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi silah atma olaylarına karşı alınacak tedbirler kapsamında, toplumsal duyarlılığın artırılması amaçlanmaktadır.