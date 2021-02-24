SMA TİP 1 Hastası Hamza , İlacına Kavuştu

Başiskele de ikamet eden ve 2 yaşında olan Hamza henüz 6 aylıkken SMA 1 teşhisi konuldu.

Aile çocuklarının sağlığına kavuşması için yurt dışında uygulanan tedavi ile çocuklarını yaşatmak için kampanyalar düzenlemeye başladı. 1 yıl boyunca Dünya'nın en pahalı ilacı için gerekli olan 2.400.000 dolar bulmaya çalıştılar. Kocaeli'de bulunan Umut elçileri ailenin yanında yer alarak 2.200.000 dolar toplayarak Hamza'yi Dubai de bulunan bir hastane ile anlaşma yaparak tedavisini olmak üzere yolcu etmişlerdi. Hastanede yapılan testlerin sonucunda ilaç bugün itibariyle 1 saat süren bir uygulama sonucunda Hamza ilacını almış oldu. Bir dönem daha hastane kontrolünde fizik tedavi ve gerekli ihtiyaçları karşılanacak Hamza Haziran'da ülkemize tekrar dönecek. Tedavi sürecinde Hamza kendi kaslarını kullanmaya başlayarak yeniden hayata tutunacak.

Anna Şeyma Abuljoud " Şükürler olsun , bize bu günü yaşatan Rabbimize. Bizim ilaca kavuşmamızda emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. Bütün çocuklarımız inşallah Hamza gibi ilaçlarına kavuşur. Hamza dan herkese kucak dolusu sevgiler " dedi .