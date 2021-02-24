GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

SMA TİP 1 Hastası Hamza , İlacına Kavuştu

Başiskele de ikamet eden ve 2 yaşında olan Hamza henüz 6 aylıkken SMA 1 teşhisi konuldu.

SMA TİP 1 Hastası Hamza , İlacına Kavuştu

24 Şubat 2021 Çarşamba 12:58

 Aile çocuklarının sağlığına kavuşması için yurt dışında uygulanan tedavi ile çocuklarını yaşatmak için kampanyalar düzenlemeye başladı. 1 yıl boyunca Dünya'nın en pahalı ilacı için gerekli olan 2.400.000 dolar bulmaya çalıştılar.   Kocaeli'de bulunan Umut elçileri ailenin yanında yer alarak 2.200.000 dolar toplayarak Hamza'yi Dubai de bulunan bir hastane ile anlaşma yaparak tedavisini olmak üzere yolcu etmişlerdi. Hastanede yapılan testlerin sonucunda ilaç bugün itibariyle 1 saat süren bir uygulama sonucunda Hamza ilacını almış oldu. Bir dönem daha hastane kontrolünde fizik tedavi ve gerekli ihtiyaçları karşılanacak Hamza  Haziran'da ülkemize tekrar dönecek. Tedavi sürecinde Hamza kendi kaslarını kullanmaya başlayarak yeniden hayata tutunacak.

Anna Şeyma Abuljoud " Şükürler olsun , bize bu günü yaşatan Rabbimize. Bizim ilaca kavuşmamızda emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. Bütün çocuklarımız inşallah Hamza gibi ilaçlarına kavuşur. Hamza dan herkese kucak dolusu sevgiler " dedi .


Kocaeli Umut Elçileri olarak "Bir çocuğumuzu yaşama bağlama hassasiyeti olan bütün iyi yürekli insanlara minnettarız. Şu anda ekip olarak diğer SMA'lı bebeklerimizin yaşam mücadelelerinde bilgi birikimimizi ve destekelrimizi paylaşıyoruz. Ülkemizde de tedavi olma koşullarının oluşması için çaba sarf ediyoruz. En kısa zamanda bütün çocuklarımızın ülkemizde tedavilerine kavuşmasını umut ediyoruz. Hamza da diğer çocuklar da bu ülkenin evlatları ve hepsini sağlıklı bir şekilde yaşamalı. Bu süreçte herkesi çocuklarımızın yanlarında olmaya davet ediyoruz. Birlikte çocuklarımız yaşar. " temennilerinde bulundular.
Ekip Hamzayi uğurlarken çok güzel bir etkinlik yapmışlardı ,   dönüşü içinde de farklı organizasyonlarla onu karşılamak için sabırsızlandıklarını dile getirdiler.





Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de Kovid-19'la mücadelede yeni kararlar alındı Kocaeli'de Kovid-19'la mücadelede yeni kararlar alındı
Alkollü sürücünün yaptığı trafik kazasında alev alan otomobil yandı Alkollü sürücünün yaptığı trafik kazasında...
Kocaeli İSU Genel Müdürlüğü bu yıl 470 milyon lira yatırım yapacak Kocaeli İSU Genel Müdürlüğü bu yıl 470 milyon...
Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı
Bozulan, Aşınan Yollara Hızlı Müdahale Bozulan, Aşınan Yollara Hızlı Müdahale
Kocaeli’de 2021 Yılında 470 Milyon Lira Yatırım Yapılacak Kocaeli’de 2021 Yılında 470 Milyon Lira Yatırım...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'de Kovid-19'la mücadelede yeni kararlar...
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi....

Haberi Oku