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Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde; Gebze fen işleri her yerde!

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviriyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde; Gebze fen işleri her yerde!

05 Aralık 2020 Cumartesi 17:01

 Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda sahadaki çalışmalarına, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında hız verdi. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilk olarak Kargalı Mahallesi’nde doğalgaz çalışmasının tamamlandığı sokaklarda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca, Yavuz Selim Mahallesi’nde asfalt yama çalışması, İnönü Mahallesi 1966 sokak ve bağlantılarında kaldırım imalatı, Kargalı Mahallesi’nde parke tamir çalışması, Kadıllı Mahallesi’nde asfalt serim çalışması öncesi zemin hazırlama çalışması, Pelitli Mahallesi’nde sıfır parke yol çalışmasını tamamladı.  

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