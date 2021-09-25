Stajyerlere Oryantasyon Ve İş Güvenliği Eğitimi





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde kurum bünyesinde staj yapan öğrencilere oryantasyon eğitimi verdi. Stajyer öğrenciler İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi de aldı. Büyükşehir stajyerlerine kurum kültürü, uyulması gereken kurallar ve mali haklar gibi konulardan bahsedilen oryantasyon eğitimi sonrası, iş güvenliği uzmanları tarafından da iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi aktarıldı.

KONGRE MERKEZİNDE EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince lise ve üniversitede öğrenim gören öğrencilere her sene beceri eğitimi, staj imkânı sağlıyor. Bu kapsamda 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde kurum bünyesinde staj yapan öğrencilerin kurum kültürü ve kurum aidiyet duygularının oluşması, belediyece yapılan faaliyetler hakkında bilgilenmesi amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca oryantasyon ile İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitime İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram da katıldı.

“ARTIK MESAİ ARKADAŞIMIZSINIZ”

Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonunda sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen eğitime 225 stajyer katıldı. Eğitim öncesi açılış konuşmasını gerçekleştiren İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Sayın Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek sözlerine başladı. Bayram, “Kıymetli çalışma arkadaşlarım, hepiniz belediyemize hoş geldiniz. Sizlere bu şekilde hitap ediyorum çünkü artık mesai arkadaşıyız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde staj yapmak farklı bir değerdir. Her sene kurumumuzda beceri eğitimi yapmak için çok sayıda öğrenciden başvuru alıyoruz. Ancak hala ülkemizde ve dünyada etkileri süren Covid-19 salgınından dolayı sosyal mesafeyi koruyabilmek adına olumlu dönüş yapamadığımız öğrencilerimizi de özel sektöre yönlendirerek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü Belediye Başkanımızın da hassas olduğu, sosyal belediyecilik hususunda azami özeni gösteriyor ve mağduriyeti gidermek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Staj, gelecekte iş hayatına uyum sağlamanız için güzel bir basamak. Kurum kültürü bilincini özümseyerek iş yeri kurallarına uymak, ast-üst seviyenizi korumak çalışma hayatına adım attığınızda sizleri bir adım ileriye taşıyacaktır. Burada öğrendiklerinizin ve edindiğiniz tecrübelerin çok büyük faydası olacaktır. Yeni eğitim-öğretim yılı hepinize hayırlı uğurlu olsun” ifadesini kullandı.