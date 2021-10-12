Sukkari Yaş Hurmanın farkı

Sukkari hurma taze ve yaş olarak bireylerin en çok sevdiği hurma çeşididir. Sukkari hurma dalından olmamış halde toplanmaktadır buzluklar da muhafaza edilerek taze tadıyla hurman severlerin karşısına çıkmaktadır. Birçok kişinin vazgeçilmezi olan sukkari hurma oldukça güzel bir tada ve narin bir yapıya sahiptir. Daha fazla nem içeriği bulunan bir evrede toplanmakta ve soğuk zincir ile birlikte dünyanın birçok noktasına ulaştırılmaktadır. Eski yıllarda sukkari hurma çeşidinin ülkemize ulaştırılması ve soğuk zincir kırılmadan araçlarla nakledilmesi oldukça zor idi. Bu nedenle de ülkemizde bu hurma çeşidini ithal etmek neredeyse imkansızdı. Fakat teknolojinin de gelişmesi ile birlikte soğutucu araçları temin eden büyük Türk firmaları sukkari hurma çeşidinin de ülkemize ithal edilmesini sağladı.

Sukkari Hurma Lezzeti

Sukkari yani yaş hurma özellikle küçük çocuklar için vazgeçilmez bir besin kaynağıdır. Hem yaşlıların hem de çocukların hastalıklardan korunması ve günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılaması için tercih edilebilmektedir. Giyilmesi de oldukça kolay olan bu hurma çeşidi tam anlamıyla ağızda dağılır. Yaş formalar yüksek miktarda glikoz vitamini nişasta mineral gibi maddeleri bünyesinde barındırmaktadır. Özellikle de doğum yapan bayanların enerji kazanmaları ve süt ortamının sağlanması için sukkari hurmanın kullanılması tavsiye edilmektedir. Ravza hurma kurulduğu günden bu yana dünya üzerinde yetiştirilen birçok burma çeşidini Türkiye'deki müşterileriyle buluşturur. Ankara Elmadağ’da kurmuş olduğu hurma ayıklama üretim tesisi ile de bölgenin ekonomik anlamda kalkınmasına katkı sağlar. Ayrıca e-ticaret platformları üzerinden müşterilerine aynı gün kargo imkanı sunar. 7 gün 24 saat müşteri destek hattı ile müşterilerinin alışveriş esnasındaki her türlü sorun ve sıkıntısına çözümler üretir. Ayrıca 150 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo imkanı sunar.

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