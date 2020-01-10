Tarhan'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

e yazık ki gururla, umutla, övünerek 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutlayamaz hale gelmiş bir Türkiye’ye tablosu ile karşı karşıyayız. 2020 Türkiye’sinde gazeteciler sansür, işsizlik, açlık ve sefaletle yüz yüze bırakılarak, davalar ve hapis cezalarıyla tehdit ediliyor. 2019 yılında 59 gazeteciye toplam 200 yıl ceza kesildi. 200’e yakın gazeteci hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gazetecilere her gün yeni davalar açılıyor. Türkiye’nin amiral gazetelerine akıl almaz suçlamalarla mahkeme kapılarında çile çektiriliyor.

Tahsin Tarhan mesajından şu ifadelere yer verdi:"N

İletişim dünyasının en güçlü organları arasında yer alan basın; halkın haber alma kaynağı, kamuoyunu bilinçlendirme, kamuoyu oluşturma ve ifade özgürlüğünün en büyük güvencelerindendir. Bu güvence her ne kadar yanlı ve yandaş olmaya zorlansa da doğruları korkmadan dile getiren gazeteciler her daim varlıklarını en cesur şekilde sürdürüyorlar."