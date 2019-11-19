Tarih Kültür ve Doğa Katliamı Dursun

Bakanın toplantısına katılan enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı üst düzey yetkililerine Kızılkaya maden dağlarında yapılan açık kürümeyin çok büyük çevre katliamına beden olduğunu anlattık ve vakit geçirilmeden bölgede önlem alınması gerektiğini söyledik .

Bakanın toplantısına katılan enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı üst düzey yetkililerine Kızılkaya maden dağlarında yapılan açık kürümeyin çok büyük çevre katliamına beden olduğunu anlattık ve vakit geçirilmeden bölgede önlem alınması gerektiğini söyledik .

Bakanın toplantısına katılan enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı üst düzey yetkililerine Kızılkaya maden dağlarında yapılan açık kürümeyin çok büyük çevre katliamına beden olduğunu anlattık ve vakit geçirilmeden bölgede önlem alınması gerektiğini söyledik .

Hafta sonu Giresun’un vakfının toplantısın da konuşma yapan enerji ve tabii kaynakları Bakanı Fatih Dönmez`i tarihi göreve davet ediyor ,Giresun Espiye Kızılkaya maden dağları ile ilgili yerinde araştırma yapıp çevre, tarih ,kültür ve doğa katliamının önlenmesini bekliyoruz.

Hafta sonu Giresun’un vakfının toplantısın da konuşma yapan enerji ve tabii kaynakları Bakanı Fatih Dönmez`i tarihi göreve davet ediyor ,Giresun Espiye Kızılkaya maden dağları ile ilgili yerinde araştırma yapıp çevre, tarih ,kültür ve doğa katliamının önlenmesini bekliyoruz.

Hafta sonu Giresun’un vakfının toplantısın da konuşma yapan enerji ve tabii kaynakları Bakanı Fatih Dönmez`i tarihi göreve davet ediyor ,Giresun Espiye Kızılkaya maden dağları ile ilgili yerinde araştırma yapıp çevre, tarih ,kültür ve doğa katliamının önlenmesini bekliyoruz.

İsteğimiz ve arzumuz Kızılkaya dağlarındaki tarih kültür ve çevre katliamı durur.

İsteğimiz ve arzumuz Kızılkaya dağlarındaki tarih kültür ve çevre katliamı durur.

İsteğimiz ve arzumuz Kızılkaya dağlarındaki tarih kültür ve çevre katliamı durur.

Kızılkaya maden dağlarında tarih , kültür , doğa ve çevre katliamı ile ilgili daha önce bu köşede yazdığım yazıyı hem sayın enerji bakanı ve hem de siz değerli

Kızılkaya maden dağlarında tarih , kültür , doğa ve çevre katliamı ile ilgili daha önce bu köşede yazdığım yazıyı hem sayın enerji bakanı ve hem de siz değerli

Giresun vakfı toplantısında konuşmasına bende Giresunluyum Giresun’u çok seviyorum sözleri ile başlayan Enerji bakanı Fatih Dönmez`den Giresunlular Kızılkaya dağları ile yakından ilgilenmesini istiyor ve bekliyor .

Giresun vakfı toplantısında konuşmasına bende Giresunluyum Giresun’u çok seviyorum sözleri ile başlayan Enerji bakanı Fatih Dönmez`den Giresunlular Kızılkaya dağları ile yakından ilgilenmesini istiyor ve bekliyor .

Giresun vakfı toplantısında konuşmasına bende Giresunluyum Giresun’u çok seviyorum sözleri ile başlayan Enerji bakanı Fatih Dönmez`den Giresunlular Kızılkaya dağları ile yakından ilgilenmesini istiyor ve bekliyor .

“...Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenilemeyen bir şey olduğunu anlayacak..!”

“...Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenilemeyen bir şey olduğunu anlayacak..!”

“...Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenilemeyen bir şey olduğunu anlayacak..!”

HES için ırmaklar ve dereler kurudu

HES için ırmaklar ve dereler kurudu

HES için ırmaklar ve dereler kurudu

İnsan oğlu para kazanmak için çevreyi yok ediyor

İnsan oğlu para kazanmak için çevreyi yok ediyor

İnsan oğlu para kazanmak için çevreyi yok ediyor

Çevre ve şehircilik bakanı sayın Murat Kuruma bölge ile ilgili gönderdiğim şikayet mektubunu

Çevre ve şehircilik bakanı sayın Murat Kuruma bölge ile ilgili gönderdiğim şikayet mektubunu

Yaptığı hizmetlerle Giresun tarihine adını yazdıran saygıdeğer arkadaşım Halil Kütük Bey aşağıdaki şiirle ilgili yazdığı bilgi notunu sizlerle paylaşıyorum.

Yaptığı hizmetlerle Giresun tarihine adını yazdıran saygıdeğer arkadaşım Halil Kütük Bey aşağıdaki şiirle ilgili yazdığı bilgi notunu sizlerle paylaşıyorum.

Yaptığı hizmetlerle Giresun tarihine adını yazdıran saygıdeğer arkadaşım Halil Kütük Bey aşağıdaki şiirle ilgili yazdığı bilgi notunu sizlerle paylaşıyorum.

...”Beni arayıp soruyorlar, “Bu şiiri hangi duygu ve düşünceler ile yazdınız.?” diyorlar.

...”Beni arayıp soruyorlar, “Bu şiiri hangi duygu ve düşünceler ile yazdınız.?” diyorlar.

...”Beni arayıp soruyorlar, “Bu şiiri hangi duygu ve düşünceler ile yazdınız.?” diyorlar.

Bu şiir, Allah korkusu, insan sevgisi, insanlığa hizmet etme gayretinin bir sonucu olarak, yürekten gelerek yazılmıştır. NOKTA.

Bu şiir, Allah korkusu, insan sevgisi, insanlığa hizmet etme gayretinin bir sonucu olarak, yürekten gelerek yazılmıştır. NOKTA.

Bu şiir, Allah korkusu, insan sevgisi, insanlığa hizmet etme gayretinin bir sonucu olarak, yürekten gelerek yazılmıştır. NOKTA.

Dipsiz Gölden Ders Alalım

Gümüşhane’deki Dipsiz gölde yaşanan ve kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan olaylar üzerine Kızılkaya da yaşanan çevre katliamı yeniden gündeme geldi Haberler ve sosyal medyada konuyu gündeme getiren Giresunlular değişik yöntemlerle tepkilerini yazarken Çevre ve şehircilik Bakanlığı nın olaya el koyup bölgede inceleme yapmasını istiyor

Kızılkaya dağlarındaki beşik göl mağarası ve hıdır ellez tepesi tümü ile yok oldu Konuyu sosyal medyada gündeme getiren Giresunlular bu konuda çeşitli girişimler yapmaya hazırlanıyor

Kızılkaya Dağlarında Çocukluk Hatıralarım

1960 yılında rahmetli anamın deyimi ile kara kış ayında dünyaya geldiğim, üstü toprak damlı köm evimizin penceresinde sürekli görüp doya doya seyrederek hayaller kurduğum Kızılkaya maden dağları maden çıkarma bahanesi ile açık küreme yapılarak yok ediliyor. Benim ilk aşkım göz ağrım maden dağları kan ağlarken ben de üzülüp kahroluyorum