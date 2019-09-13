Taziyeler devam ediyor

Giresun Espiye’de tedavi gören annelerini kaybeden, Gazetemiz kurucusu İsmail Kahraman'a ve Yunus Kahraman’a taziye ziyaretleri sürüyor. CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz ve CHP Gebze Belediye Meclis Üyesi Erhan Bölük, Kahraman Ailesi’ne taziye ziyaretinde bulundu.

MÜSİAD VE TÜED GEBZE’DEN ZİYARET

MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Serkan Beyaz, Yönetim kurulu üyeleri; Mustafa Öğe, Cihat Beyaz, Lütfi Çetinkaya, Genç MÜSİAD Başkanı Alican Karakaya, MÜSİAD Gebze Şube Müdürü Hakan Özkan ve Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Gebze Şube Başkanı Ali Tunç, TÜED Gebze İdari Sekreteri Fatma Pehlivan, TÜED Gebze Teşkilatlandırma Sorumlusu Ali Şahin, TÜED Gebze Eğitim Sekreteri Vahdet Yıldırım, TÜED Gebze Mali Sekreteri Ramazan Kibar, Hemşeri Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili ve Kırşehirliler Derneği Başkanı Fatih Soylu, Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Necdet Demirtaş, Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı Kadir Ayar, Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Samet Albayrak, İnci Gayrimenkul sahibi Atilla İnci ve Muzaffer İnci, Gebze Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Mehmet Yayla, Şenol Sancak,Gebze Oto Sanayi Başkan Yardımcısı Kenan İkinci, Gebze Erzincanlılar Dernek Başkanı Uğur Öcal, Amerikan Life İngilizce Eğitim Kurumu Sahibi Mustafa Sedefoğlu, Ekrem Keleş, Aslan Elektronik Sahibi Uğur Aslan, Demir Market Sahibi Tuncer Demir, Erdoğanlar Giyim Sahibi Hasan Erdoğan, Nurol Kuyumculuk ve GESİDER Başkanı Nurullah Sular, COSTA Cosmetik Sahibi Ahmet Kul, Yazıcıoğlu İletişim Sahibi Mehmet Güneş, Özler Dizayn Sahibi Sefa Özler gazetemizi ziyaret ederek Kahraman Ailesi’ne başsağlığı dileklerini iletti.