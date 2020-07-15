TDGF Ermenistan’ı kınadı





TDGF Genel Başkanı Menderes Demir imzası ile yayınlanan bildiride şu görüşlere yer verildi:

TDGF olarak Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği saldırıyı öğrenmiş bulunmaktayız. Azerbaycan ordusunun karşılık verdiği, Ermenistan askerlerinin kayıp vererek geri çekildiği kaydedilen açıklamada, çatışmada?Azerbaycan ordusundan Tümgeneral Polad Haşimov,Albay İlgar Mirzeyev,iki binbaşı,iki astsubay ve bir er olmak üzere 11 askerin şehit olmasından, yaralanan askerlerin de bulunmasından dolayı derin üzüntü duyduk. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu olarak şehitlerimize Allah’ından rahmet,yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletirken kardeş Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu tüm dünyanın bilmesini istiyoruz. Tüm dünya Kovid-19'la savaşırken, Ermenistan’ın böyle bir saldırı ve provokasyon gerçekleştirmesin Türk Dünyası Gazeteciler federasyonu olarak şidetle kınıyor uygar dünya ülkelerini Ermenistan kınamaya çağırıyoruz.





TDGF bildiride şu görüşlere yer verdi:

Tüm dünya Kovid-19'la savaşırken, Ermenistan böyle bir saldırı ve provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan'ın, sürekli ateşkesi ihlal etmesi ve bugünkü saldırı, Erivan yönetiminin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kovid-19 nedeniyle küresel ateşkes çağrısına verdiği desteğin ikiyüzlülükten başka bir şey olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Uluslararası toplumu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasını ve iki ülke sınırındaki provokatif eylemlere karşı başta Türk devletleri ve akraba toplulukları olmak üzere tüm İslam ülkeleri ortak bir bildiri yayınlayarak Azerbaycan’ını yanında olduklarını açıklamaya ve Ermenistan’ı şiddetle kınamaya çağırıyoruz. TDGF yayınladığı bildiride Azerbaycan ve Türk Dışişleri bakanlarının önerilerine herkesi destek vermeye çağırdı.





TDGF Dışişleri Bakanlarını Destekliyor:

“ Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada durumu daha da gerginleştiren bu gibi kışkırtıcı eylemlerin tüm sorumluluğununun Erivan yönetiminde olduğu ifade edildi.” Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik saldırısına, "Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez. Aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olarak tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız." sözleriyle tepki göstermişti.



TDGF her zaman ve her yerde “iki devlet bir millet” olan Azerbaycan haklı davasını savunmaya devam edecektir Karabağ’daki Ermeni işgalının en kısa zamanda sona ereceğine inanmaktadır.





Menderes Demir