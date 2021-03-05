TDGF Genel Kurulu’na Katılacağım

Geçtiğimiz gün Gebze’den hızlı trenle, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Kuruluna katılmak üzere Ankara’ya gitmek üzere yola çıktım.

Gazeteci ve belgeselci olarak hızlı trende yaşadıklarımı sizlerle paylaşarak, korona vebası günlerinde tren yolculuğunun nasıl yapıldığını yazarak, tarihe not düşüp zamana noterlik yapacağım.

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Korona Vebasında Tren Yolculuğu

Pandemi salgını günlerinde, hızlı tren yolculuğu çok zormuş…

Bir yıldır, dünya insanlığına savaş açan korona vebası hayatı zehir etti. Trene binip yerime otururken, koltuk arkadaşım uzaylı gibiydi. İki maske takmış yol arkadaşım, siyah gözlükler ve siperlikle acayip gözüküyor…

Yol arkadaşımla göz göze geldiğimizde bana bakışı, sende nerden geldin der gibiydi. Tren hareket ettiğinde, maske takmayan yaşlı bir yolcuya herkes tepki gösterdi.

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Ankara TRT Genel Müdürlüğü ve TRT’de Belgeselcilik Anılarım

Pandemi dolayısı ile bir yıldır gidemediğim Ankara’da, tarih ve kültür turuna devam ederken gazetecilik ve belgeselcilik anılarımı yeniden yaşıyorum.

TRT ile ilk kez yolum 1983 yılında, Gebze muhabirliği yaptığım dönemde kesişti. 1997 tarihine kadar temsilcilik ve muhabirlik yaptığım TRT’den gazetecilik ve belgeselcilik adına çok şey öğrendim. Eğitim seminerlerine katıldım, birçok gazeteci ve belgeselci tanıdım. Yıllar içinde bazı programlara danışmanlık yaptım, son olarak TRT’nin Kafkas Cephesi ile ilgili en önemli belgesel programı, Kafkas Cephesi Beyaz Savaş Belgeseli ’ne danışmanlık yaptım.

Ankara’da, TRT’de Kafkas Cephesi Beyaz Savaş belgeselinin yönetmeni değerli kültür adamı ve belgeselci Ayhan Arabacıyı ziyaret ederek, Sakarya Meydan Muharebesi üzerine konuşup hasret giderdik.

Çekilmesine öncülük edip, danışmanlığını yaptığım Kafkas Cephesi Beyaz Savaş Belgeseli linkini sizlerle paylaşıyorum.

http://www.iktav.com/2019/07/kafkas-cephesi-beyaz-savas-belgeselini-izlediniz-mi/

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TBMM’de Canlı Yayın Yaptık

Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, yasama görüşmelerini takip edip, pandemi günlerinde Ankara’nın siyasi havasını koklayıp, milletvekilleri ile görüşüp, tarih ve kültür değerlerimiz üzerine söyleşiler yaptım.

Yaptığımız canlı yayının linkini sizlerle paylaşıyorum.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1933861563435108