TEM'de yol çalışması başlıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Şube Müdürlüğü, Kocaeli’nin önemli ulaşım noktalarından biri olan Gebze Kavşağı ile İzmit Doğu Kavşağı arası TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında 460 gün sürecek üst yapı iyileştirmesi ve asfalt çalışması yapılacağını duyurdu.

Karayolları İstanbul 1. Şube Müdürlüğü, Tem Otoyolu Kavşağı ve İzmit Doğu Kavşağı arasında üstyapı iyileştirmesi ve asfaltlama çalışması yapacak. Mevcut asfaltın tamamı kazınarak yeniden asfaltlama yapılacak. Bununla birlikte yoldaki tüm işaretlemeler de yeniden yapılacak. Karayolları Genel Müdürlğü, İstanbul 1. Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak olan çalışma ile ilgili 24 Ağustos Pazartesi günü ihale düzenlenecek. Karayolları İstanbul 1. Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek ihale saat 10.00’da başlayacak. İhaleyi kazanan firma yer tesliminden sonra 460 günde çalışmaları tamamlayacak. Bu süre zarfında TEM Otoyolu kademe kademe trafiğe kapatılacak.