Tiyatro severler GKM’de buluştu

Gebzelilerin yoğun katılım gösterdiği tiyatro gösterisi, izleyiciden tam not aldı. Boyacı isimli tiyatro oyunu; bir doktorun muayenesinde cereyan eden ve Boyacı Kadir’in çevresinde gelişen komik olayları anlatıyor. Kahkaha tufanına sebep olan iki perdelik tiyatro gösterisi sonunda oyuncular izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 11 Ekim Cuma günü saat 19:00’da Gebze kültür Merkezinde Bekir Develi’nin “Hacıların Çocuğuyum” isimli gösteriyle devam edecek. Katılımın ücretsiz olduğu gösteriye tüm Gebzeliler davetli.
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