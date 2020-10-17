Tiyatro Severler Ustalarla Yan Yana

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezonu “Ustalarla Yan Yana” konseptiyle açtı. Jules Verne’nin ölümsüz eseri 80 Günde Devr-i Alem’den uyarlanan “80 Günde Devr-i Alem” adlı oyun için sosyal mesafe kuralları ilgi çekici bir detayla sağlandı. Hoş bir sürprizle açılan yeni sezonda seyirciler Türk sinema, tiyatro ve edebiyat tarihinin unutulmaz isimleriyle yan yana oturma fırsatı buldu.

8 AY SONRA YENİDEN MERHABA

Koronavirüs salgını nedeniyle 8 ay sonra perdelerin açıldığı Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde oyuncular sahnelerine kavuşurken seyirciler de aylar sonra tiyatro etkinliği izlemenin tadını çıkardılar. Münir Özkul, Yıldız Kenter ve Muhsin Ertuğrul gibi unutulmaz şahsiyetlerle yan yana sahnelenen oyunu seyreden izleyiciler, bu isimlerin posterleriyle fotoğraf çektirerek sosyal medyadan paylaştılar.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALINDI

Salgın tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda seyirciyle yeni sezonun ilk perdesi açılırken girişte HES kodu sorgusu ve ateş ölçümü yapıldı. Yeni sezonun ilk oyununu Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun eşi Asuman Tipoğlu ve Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı da izledi.

“SALONUMUZU AÇMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ”

Sekiz ay boyunca perdelerin kapalı olduğunu kaydeden Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, “Açık havada etkinliklerimiz devam etti. Ama salonumuzdan uzak kaldık. Tiyatro bilindiği gibi bir ambiyans işi. Bu anlamda salonumuzu açmaktan çok mutluyuz” dedi. Pandemi sürecinden en çok etkilenen gruplardan birinin tiyatrocular olduğunu belirten Sıgalı, “Türk sinema, tiyatro ve edebiyat tarihinin duayenleriyle seyircimizi yan yana oturtmayı planladık. Manevi olarak duygularımızı yükseltmeyi düşündük. Bu çok da etkili oldu” diye konuştu.

3 YENİ OYUN KOCAELİLİLERLE BULUŞACAK

Bir yandan hüzünlü olduklarını kaydeden Sıgalı, “Tam verimli bir tiyatro sezonu yaşadığımızı söyleyemeyiz. Biz bu sezona ‘Ustalarla Yan Yana’ sezonu dedik. Umarım en kısa zamanda tıklım salonumuza kavuşuruz” ifadelerini kullandı. Pandemi önlemlemlerinin alındığının altını çizen Sıgalı, Kocaeli seyircisi için 3 yeni oyunun daha önümüzdeki günlerde sahneleneceğini söyledi.

EĞLENCELİ VE KOMİK

Sahnelen oyunu eğlenceli komik bulduğunu söyleyen Büşra Kocasakal, “Uzun zamandır böyle bir aktivite bekliyorduk. Maalesef bu virüs sebebiyle hepimiz evlerde durduk. Tiyatronun açılmasını bekliyorduk. Açılır açılmaz tüm oyunlara bilet aldım. Hikayeyi zaten çocukluğumuzdan biliyoruz. Kitabını da okudum. Bu kadar komik olduğunu sanmıyorum. Burada epey komik unsurlar var. Güzel ve eğlenceli. Böyle bir etkinlikte uzun zaman sonra buluşmak çok heyecan verici bizim için” şeklinde konuştu.

“ÇOK BEĞENDİK”

Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenci olan Batuhan Şahin üniversitelerin hala uzaktan eğitim verdiğini hatırlatarak, “Pandemi süreci hepimiz için zor geçti. Uzun zamandır tiyatroya gelmemiştim. Açılınca arkadaşımla geldim. Kitabını da okuduğum bir oyundu. Çok beğendik” ifadelerini kullandı. Üniversite sınavına hazırlanan Zehra Yıldırım, uzun bir süreden sonra böyle bir etkinliğe katılmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Tiyatro oyununun sonunu merakla beklediğini dile getiren Yıldırım, başrolün çok hırslı olduğunu ve 80 Günde Devr-i Alem’in tamamlanacağına inandığını belirtti.

ZAMANA KARŞI YARIŞTA BİRÇOK MACERA YAŞANIYOR

1872 Londra’sında geçen oyunun konusu gizemli ve nevi şahsına münhasır tam bir İngiliz centilmeni eksantrik Bay Phileas Fogg, dünyanın etrafını 80 günde gezebileceğine dair bir bahse girer ve bu uğurda elinde avucunda ne varsa ortaya koyar. Viktorya dönemi Londra’sından yola çıkar. Bu çılgın macerada kendisine sadık hizmetkârı Passepartout eşlik etmektedir. Zamana karşı yarışırken gittikleri her ülkede macera ve olaylar peşlerini bırakmazken, birlikte 3 kıta ve 4 okyanus aşacak, Londra’dan Vahşi Batı’ya uzanan olağanüstü bir yolculuğa çıkacaklardır. Trenlerden gemilere koşturacak, hatta bir fille bile seyahat edeceklerdir! Ne var ki zamana karşı yarışırken karşılarında farkında olmadıkları bir engel vardır; Fogg’un bir kanun kaçağı olduğuna kendini inandırmış Dedektif Fix peşlerindedir ve bu yolculuğu engellemek için elinden geleni yapmaktadır.

18, 23 VE 25 EKİM’DE SAHNELENECEK

Kocaeli Şehir Tiyatroları’nda seyirci ile buluşan 80 Günde Devr-i Alem oyunun yönetmenliğini Gökhan Kocaoğlu ve Sezai Yılmaz yapıyor. Oyun Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncuları Selim Taylan Ertuğrul, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu, Tekin Ezgütekin ve Utku Oğuz’un muhteşem performansı ile sahnelendi. 80 Günde Devr-i Alem 18, 23 ve 25 Ekim tarihlerinde saat 20.00’da seyircisiyle buluşacak.





















