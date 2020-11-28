Toplu taşımada HES kodlu binişler 1 Aralık’ta başlıyor

Covid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetinde kullanılan Kocaeli Kart’a HES kodu özelliği getirildi. HES kodlu binişler 1 Aralık Salı günü başlıyor. HES kodunu Kocaeli Kartı’na tanıtmayanlar araçlara binemeyecek.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA HES KODU İLE BİNİLECEK

Covid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde toplu taşıma hizmetinde kullanılan Kocaeli Kart’a HES kodu özelliği getirdi. Sağlık Bakanlığı’nın HES uygulaması ile ilgili testler sonucunda Bakanlık onayı ile birlikte HES sorgusu ile Deniz Ulaşım, Tramvay, Belediye Otobüsleri, Özel Halk Otobüs ve Minibüslere binilmesi sağlanıyor.

HES KODUNU TANITMAYANLAR ARAÇLARA BİNEMEYECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin salgının en az zararla atlatılması ve bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması, hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmasını sağlamak için geliştirdiği yeni uygulama 1 Aralık Salı günü itibariyle başlıyor. Bu süre zarfında HES kodunu Kocaeli Kartı’na tanıtmayanlar hiçbir şekilde toplu taşıma araçlarına binemeyecekler.

UYGULAMA 1 ARALIK’TA BAŞLIYOR

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Salih Mülayim vatandaşların hes.kocaeli.bel.tr web sayfasından ilgili alanları eksiksiz doldurarak kişisel ya da genel seyahat kartlarına HES kodlarını tanımlayabileceklerini ifade etti. Mülayim, HES Kodu tanımlama işlemleri 30 Kasım 2020 Pazartesi günü bitimine kadar yapılabileceğinin altını çizdi.

İHLAL VALİLİK VE KAYMAKAMLIĞA BİLDİRİLECEK

HES Kodu tanımlı kartlar ile ulaşım uygulaması 01 Aralık’tan itibaren başlayacak ve tanımlı olmayan kartlarla biniş yapılamayacak. Böylelikle Covid­19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait kişiselleştirilmiş seyahat kartları izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Covid­19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla (e­İçişleri sistemi üzerinden elektronik olarak) Valilik veya Kaymakamlıklarla paylaşılacak.



