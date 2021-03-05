Toprak Kayması Olan Yaya Kaldırımında Taş Duvar Yapımına Başlandı

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından toprak kayması olan yaya kaldırımına taş duvar yapımına başladı

Eski İstanbul yolu İzmit 28 Haziran Mahallesi’nde bulunan asri mezarlığın olduğu yolun yaya kaldırımında, yoğun kar yağışı nedeniyle heyelan, toprak kaymasına sebep olmuştu. Yaşanan toprak kaymasına acil müdahale eden Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak yaya kaldırımını kapattı. İş makineleriyle kayan toprak temizlendi ve geçici olarak yol güvenliği sağlandı. Bölgede taş duvar yapımına başlayan Fen İşleri ekipleri yolu yayalar ve araçlar için güvenli hale getiriyor.

İSTİNAT DUVARI YAPIMINA BAŞLANDI

Eski İstanbul yolunda geçtiğimiz hafta kar yağışının toprak zemini yumuşatması sebebiyle yaya kaldırımında toprak kayması yaşanmıştı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yol kenarının toprak kayması yaşanan 30 metrelik kısmında taş duvar yapımına başladı. 5 metre yüksekliğinde 200 metreküp taş kullanılarak yapılacak taş duvar yaya kaldırımında yaşanabilecek toprak kaymasını engelleyerek yolu sağlam bir hale getirecek. Taş duvarın yanı sıra yaya korkuluğu ve kaldırımda yapılacak.













