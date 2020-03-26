Tüm dezenfeksiyon işlemleri Koordinasyon Merkezi’nden yönetiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İnterteks Fuar Merkezi’nin içinde Kocaeli Covid-19 Koordinasyon Merkezi oluşturdu. Bu oluşturulan merkezde, anlık dezenfeksiyon uygulama planı ve yönlendirilmesi yapılıyor.

VERİ TOPLAMA VE ANALİZ MERKEZİ İLE ORTAK ÇALIŞMA

11 Mart Çarşamba günü itibariyle kurulan Kocaeli Covid-19 Koordinasyon Merkezi’nde, dezenfeksiyon yapılacak yerlerin planlanması, kamu kurumlarına temizlik ve dezenfeksiyon ile ilgili eğitim verilmesi, 153 Çözüm Masası ve 0262 318 27 91 (saat 08:30 ile 24:00 arası) no’lu telefondan gelen taleplerin alınması ve ekiplerin yönlendirilmesi yapılıyor. Bu merkez ayrıca Veri Toplama ve Analiz Merkezi ile ortak çalışıyor.

COVİD-19 İLE ALAKALI RİSK PLANLAMASI HAZIRLANDI

Yetkililer Covid-19 ile alakalı risk planlamasının hazırlandığını ve uygulamaların bu planlamaya göre yapıldığını belirtti. Bu kapsamda ilgili genelgelere göre faaliyetlerine devam eden ve vatandaşa doğrudan hizmet verilen yerler her gün dezenfekte uygulamasına tabi tutuluyor.

GÜNDE 1 MİLYON M2 ALAN DEZENFEKTE EDİLEBİLİYOR

Uygulama yapılan yerler arasında sosyal yaşam alanları, eczaneler, aile sağlık merkezleri, sebze ve meyve halleri, kamu ve halk otobüsleri, otobüs terminal ve garları, otobüs durakları, ticari taksiler, dolmuşlar, çocuk parkları, banka ATM’leri, muhtarlıklar, ilçe kaymakamlıkları ve müftülükleri, itfaiye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı çocuk yuvaları ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tüm hizmet binaları yer alıyor. Son gelinen noktada Büyükşehir ekipleri, günde 1 milyon metrekare alanı dezenfekte edebilecek kapasiteye ulaştı.

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI HASSASİYETİ EN ÜST SEVİYEDE

Dezenfeksiyon işlemlerinde de çevre ve insan sağlığı konusunda azami hassasiyet gösteriliyor. Büyükşehir Belediyesi dezenfeksiyon uygulama ekibi, kişisel koruyucu donanımlarını eksiksiz bir şekilde kullanıyor. Dezenfeksiyon işlemi öncesinde kurum temsilcileri ile irtibata geçilerek dezenfeksiyon işlemi esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken huşular hakkında bilgilendirilerek yazılı kayıt altına alınıyor.

