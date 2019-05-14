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TÜMSİAD'dan Geleneksel İftar Programı

Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Gebze Şubesi tarafından Darıca Basın İlan Kurumu’nda iftar programı düzenlendi.

TÜMSİAD'dan Geleneksel İftar Programı

14 Mayıs 2019 Salı 14:40

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Programa Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze önceki dönem Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Müftüsü Orhan Örnek, GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Erhan Demirbaş ile Dekan Yardımcısı Prof.Dr.Mahmut Durmuş, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, MHP Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, Darıca Emniyet Müdürü Turan Aksoy, KOSGEB Kocaeli OSB Müdürü Hakan Demirci, Kocaeli B.Bld.İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Osman Günler, Gebze Belediyesi Mali işler Müdürü Bilgin Altay, MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Serkan Beyaz, TÜKOSİAD Başkanı Nurettin Aslantürk, GİV Başkanı Yavuz Kuş, GİRİB Başkanı Kemal Tokmak, GTO Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Aslantaş, TÜMSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Kamil İnce ve Rıza Bora, TÜMSİAD Sakarya Şube Başkanı Ahmet Ölmez, TÜMSİAD Düzce Şube Başkanı Ömer Gürler, TÜMSİAD Eskişehir Şube Başkanı Ali Engiz, TÜMSİAD Kocaeli Genel Sekreteri Özkan Naz, Gebze kurum temsilcileri, yetkilileri ve TÜMSİAD  Üyeleri katılım gösterdi.

Program açılış konuşmasını TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz yaptı. Başkan Korkmaz konuşmasında “Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan ayını idrak etmenin huzuru içerisinde, geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz iftar programımız da,  sizlerle bir arada olmanın mutluluğu ve onurunu yaşıyoruz. Kur’an ayı, oruç ayı, infak ayı,  paylaşma ayı ve yine bin aydan hayırlı kadir gecesini içinde bulunduran mübarek ramazan ayının bölgemize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

Programda Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen’de bir konuşma yaptı. Kaymakam Gözen, TÜMSİAD’ın iftarına geçen yılda katıldığını, ülkemizin kalkınmasında önemli görevler üstlenen iş adamlarıyla birlikte iftar programında bir arada olmanın sevinci içerisinde olduğunu anlattı. Ramazan ayının herkese hayırlar ve bereketler getirmesi temennisinde bulundu.

Programda Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ta kısa bir selamlama konuşması yaptı. TÜMSİAD ailesiyle bu iftarda bir arada olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini, bu vesileyle Ramazan ayının hayır ve bereketler getirmesi temennisinde bulundu.

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