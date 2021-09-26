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Türk Dil Bayramı Kutlama Mesajı

Her harfi, her kelimesi ile Aziz milletimizin binlerce yıllık mazisine şahitlik eden Türkçe, dün olduğu gibi bugün de bizi bir arada tutan, bizi millet kılan en büyük hazinedir. Türkçe, Medeniyet değerlerimizi yarınlara taşıma noktasındaki en önemli gücümüz ve en büyük umudumuzdur.

Türk Dil Bayramı Kutlama Mesajı

26 Eylül 2021 Pazar 15:06
Her harfi, her kelimesi ile Aziz milletimizin binlerce yıllık mazisine şahitlik eden Türkçe, dün olduğu gibi bugün de bizi bir arada tutan, bizi millet kılan en büyük hazinedir. Türkçe, Medeniyet değerlerimizi yarınlara taşıma noktasındaki en önemli gücümüz ve en büyük umudumuzdur.
Milli birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarından biri olan bu kutsal mirası, kurallarına uygun kullanmamız, geliştirmemiz, yaygınlaştırmamız ve gelecek nesillere ulaştırmamız konusunda tüm topluma önemli sorumluluklar düşmektedir.
Bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek Türkçe’nin geliştirilmesine büyük önem veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk de “Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca müessirdir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil, şuurla işlensin.” diyerek toplumsal bir seferberlik başlatmış, dünyanın en zengin dillerinden olan Türk dilinin hak ettiği yere gelmesine öncülük etmiştir. Türk Dil Bayramı’nı kutluyor, Türk Diline ve Türk kültürüne önemli katkılar sunan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Hoca Ahmet Yesevi, Farabi, Yusuf Has Hacib, Kaşgarlı Mahmut, Mevlana, Yunus Emre, Yahya Kemal, Necip Fazıl ve Mehmet Akif Ersoy gibi tüm ecdadımızı rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyorum. Ses Bayrağımız olan güzel Türkçemizi semalarda dalgalandıran, bilim, kültür ve sanat dili olarak yaşaması ve daha da gelişmesi için çaba sarf eden tüm kişi ve kurumlara şükranlarımı sunuyorum.
Seddar Yavuz
Kocaeli Valisi
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