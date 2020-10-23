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Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve 24 Yıllık Gazetecilik Anılarım

TGF Genel Başkanı sayın Karaca ve TGF Genel sekreter yardımcısı Gebzeli gazeteci Levent Altun İKTAV Belgesel Yayıncılık www.iktax.com kütüphanemizi dün ziyaret ederek geçmiş yılları ve gazetecilik anılarımızı konuştuk.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve 24 Yıllık Gazetecilik Anılarım

23 Ekim 2020 Cuma 13:47

   Ziyaret de kitaplarla Azerbaycan sergimizi de gezen Yılmaz bey ve Levent beye teşekkür ediyor TGF nin kuruluş yıllarındaki anılarımı paylaşıyorum
TÜRKİYE GAZETECİLER FEDERASYONU’NUN KURULUŞU
Benim için önemli dönüm noktalarından bir tanesi de 1996 yılında Aksaray’da bizimde aralarında bulunduğumuz birçok cemiyet ve dernek tarafından basın meslek örgütünün üst kuruluşu olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun kuruluşunda görev almamızdı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu 1996 yılında Aksaray’da kurulmuştu. Bizde bu kuruluşta o zaman Anadolu Yayıncılar Birliği Genel Başkanı olarak kurucular kurulu arasında yer almıştık.
TGF nin benim gazetecilik hayatında çok önemli Yeri var Gebze gazetesinde yazdığım makaleleri sizlerle paylaşıyorum. Her şey gelip geçer dostluklar arkadaşlıklar ve anılar baki kalır
Şu fani dünyada baki kalan
Gök kubbede hoş bir sedaimiş
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