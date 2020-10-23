Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve 24 Yıllık Gazetecilik Anılarım

TÜRKİYE GAZETECİLER FEDERASYONU’NUN KURULUŞU

Benim için önemli dönüm noktalarından bir tanesi de 1996 yılında Aksaray’da bizimde aralarında bulunduğumuz birçok cemiyet ve dernek tarafından basın meslek örgütünün üst kuruluşu olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun kuruluşunda görev almamızdı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu 1996 yılında Aksaray’da kurulmuştu. Bizde bu kuruluşta o zaman Anadolu Yayıncılar Birliği Genel Başkanı olarak kurucular kurulu arasında yer almıştık.

TGF nin benim gazetecilik hayatında çok önemli Yeri var Gebze gazetesinde yazdığım makaleleri sizlerle paylaşıyorum. Her şey gelip geçer dostluklar arkadaşlıklar ve anılar baki kalır

Şu fani dünyada baki kalan

Gök kubbede hoş bir sedaimiş