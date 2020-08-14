Türkiye'nin en büyük firmaları Gebze'de

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail ÇİLER konu ile ilgili olarak, “Gebze; birçok alandaki güçlü altyapısı, potansiyeli ve iş hacmiyle gerek ulusal gerekse uluslararası anlamda adeta bir

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niteliğindedir. Endüstriyel hayatın kalbinin attığı bu bölgenin sağladığı başarılar her geçen gün sınırlarını aşıyor. Gebze Ticaret Odası olarak bizler de tüm çalışma arkadaşlarımız ile birlikte bölgemizi ve ülkemizi daha ileriye taşımak, her anlamda katma değer kazandırmak adına 19.000’i aşan üye sayımızla özveri içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolundaki hedeflerine ulaşması için katkı sağlayan tüm firmalarımızı tebrik ediyor, onların bu başarısında yer aldığımız için gurur duyuyoruz.” açıklamasında bulundu.

