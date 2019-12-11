‘Türkiye’nin Otomobili’nde geri sayım!

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (

TOGG

) hazırladığı ve ilk prototipini sunacağı tören 14 Aralık 2019 Cumartesi günü Bilişim Vadisi TOGG merkezinde yapılacak. Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan

’ın da katılacağı törende, kalabalık bir devlet erkanı da hasır bulunacak. TOGG merkezinde çalışmalar hakkında bilgi alacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

yerli oto

mobil prototipini de ilk kez test edecek.

2017 yılında Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding’le Türkiye’nin Otomobili Projesi Girişim Grubu (TOGG) kurulmuş, daha sonra ‘5 Babayiğit’ in işbirliğine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’de (TOBB) ortak olarak dahil olmuştu.

2022 YILINDA YOLLARDA OLACAK

TOGG tarafından Ar-Ge çalışmaları yapılan ve dizayn edilen Türkiye’nin otomobili ilk olarak 2022 yılının ortasında piyasaya çıkacak, tamamen elektrikli, bağlantılı ve o günün rekabet koşullarına uygun otonom seviyesinde, C segmentinde bir SUV olacak. Aracın stil aşaması ve teknik özelliklerinin tanımlamasını tamamlandı. yüzde 100 elektrikli bir SUV olan aracın ön gösterimi, gerçek boyutlarında ve çalışan bir araçtan yapılmış olacak. Otomobilin fikri ve endüstriyel mülkiyet hakkı tamamen TOGG’a yani Türkiye’ye ait olacak.

3.SEVİYE OTONOM ARAÇ OLACAK

TOGG’un otomobilinin üretilmesi ve yollar acıkmasıyla Türkiye 2022 yılında Avrupa’da elektrikli araç üreten tek “klasik olmayan” üretici olma ünvanını da alacak. 2022’de seri üretimi yapılacak olan araçlar 3.Seviye Otonom Araç olacak. Otonom araçların standartlarında seviye 0-5 arası olmakta. 3.Seviyede araç ek olarak sürüş çevresini denetleyebilir ve şerit değiştirebilir. Fakat sürücünün gerektiğinde müdahale etmesi üzerine kurulmakta.