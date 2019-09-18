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Tuzla'da Fabrika yangını

Tuzla'da bir deri fabrikasında çıkan yangına müdahale, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle sürüyor.

Tuzla'da Fabrika yangını

18 Eylül 2019 Çarşamba 15:34

Alınan bilgiye göre, Tuzla Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

Alevlerin yükseldiği olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 

Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın fabrika otoparkında bulunan araçlara da sıçradı. 

İtfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle güçlükle müdahale ettikleri yangını kısmen kontrol altına almayı başardı.


Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

AA
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