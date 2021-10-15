banner350
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ulaşım Personeline “Aile Hayatı” Eğitimi

Her gün on binlerce yolcuyu ulaşmak istedikleri hedefe taşıyan UlaşımPark personeline iş yaşamlarının daha verimli olması için aile temalı eğitimler verilemeye başlandı

Ulaşım Personeline 'Aile Hayatı” Eğitimi

15 Ekim 2021 Cuma 10:15

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. on binlerce yolcu taşıyan personelinin daha mutlu bir yaşam sürmesi için verdiği eğitimlere devam ediyor. “Biz Büyük Bir Aileyiz” mottosuyla başlatılan eğitimlerde personelin sadece iş hayatı değil aile hayatı da düşünülerek aile temalı eğitimler düzenleniyor. İki ana başlıkta verilecek eğitimlere toplamda binin üzerinde personel katılacak.

 

ANA TEMA “AİLE HAYATI”

UlaşımPark A.Ş. ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği eğitimler başladı.  Ana tema olarak “Aile Hayatı”nın belirlendiği eğitimlerin açılış konuşmalarını UlaşımPark Genel Müdürü Murat Sağlam ve Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu gerçekleştirdi. 

 

EVLİLİK ÖNCESİNDEN EBEVEYNLİĞE

Başlayan eğitimlerde katılımcılara evlilik öncesi eş seçimi, evlilik ve ebeveynliğe dair kazanımlar, evlilikte mutlu olma ve iletişim kalitesini zenginleştirme ve son olarak aile bağlarını kuvvetlendirecek becerilerin artırımları konuları anlatılıyor. Anlatılan konular sayesinde aile hayatını güçlendirip iş hayatında da çalışanların daha başarılı olmaları hedefleniyor.

 

20’ŞERLİ GRUPLAR HALİNDE

UlaşımPark Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen eğitimlere bir psikolog bir de sosyolog katılıyor. 20’şerli gruplar halinde verilen eğitimlerde mutlu bir aile tablosu oluşturulabilmesi planlanıyor. Proje, personelin aile içinde daha kaliteli iletişim kurmasını ve böylelikle iş hayatında daha verimli çalışmasının sağlanmasını hedefliyor.

 

 






Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İtalya’da Kağıtspor Rüzgârı İtalya’da Kağıtspor Rüzgârı
CUMA HUTBESİ CUMA HUTBESİ
Otomobilde Çıkan Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü Otomobilde Çıkan Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü
BUDAMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTAN DÜŞEREK YARALANDI BUDAMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTAN DÜŞEREK YARALANDI
Şekerpınar Bilgi Evi ve ASM’nin Kaba İnşaatı Tamam Şekerpınar Bilgi Evi ve ASM’nin Kaba İnşaatı...
90 Yeni Otobüs İçin İhale Gerçekleştirildi 90 Yeni Otobüs İçin İhale Gerçekleştirildi
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İtalya’da Kağıtspor Rüzgârı
Kağıtsporlu karateciler Türkiye Şampiyonasından başarı ile döndüler

Haberi Oku