Ulaşım Personeline “Aile Hayatı” Eğitimi

Her gün on binlerce yolcuyu ulaşmak istedikleri hedefe taşıyan UlaşımPark personeline iş yaşamlarının daha verimli olması için aile temalı eğitimler verilemeye başlandı





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. on binlerce yolcu taşıyan personelinin daha mutlu bir yaşam sürmesi için verdiği eğitimlere devam ediyor. “Biz Büyük Bir Aileyiz” mottosuyla başlatılan eğitimlerde personelin sadece iş hayatı değil aile hayatı da düşünülerek aile temalı eğitimler düzenleniyor. İki ana başlıkta verilecek eğitimlere toplamda binin üzerinde personel katılacak.

ANA TEMA “AİLE HAYATI”

UlaşımPark A.Ş. ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği eğitimler başladı. Ana tema olarak “Aile Hayatı”nın belirlendiği eğitimlerin açılış konuşmalarını UlaşımPark Genel Müdürü Murat Sağlam ve Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu gerçekleştirdi.

EVLİLİK ÖNCESİNDEN EBEVEYNLİĞE

Başlayan eğitimlerde katılımcılara evlilik öncesi eş seçimi, evlilik ve ebeveynliğe dair kazanımlar, evlilikte mutlu olma ve iletişim kalitesini zenginleştirme ve son olarak aile bağlarını kuvvetlendirecek becerilerin artırımları konuları anlatılıyor. Anlatılan konular sayesinde aile hayatını güçlendirip iş hayatında da çalışanların daha başarılı olmaları hedefleniyor.

20’ŞERLİ GRUPLAR HALİNDE

UlaşımPark Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen eğitimlere bir psikolog bir de sosyolog katılıyor. 20’şerli gruplar halinde verilen eğitimlerde mutlu bir aile tablosu oluşturulabilmesi planlanıyor. Proje, personelin aile içinde daha kaliteli iletişim kurmasını ve böylelikle iş hayatında daha verimli çalışmasının sağlanmasını hedefliyor.















