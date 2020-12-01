banner558
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ulaşımpark’ta nöbet değişimi

Ulaşımpark AŞ Genel Müdürlüğü’ne Murat Sağlam getirildi.

Ulaşımpark'ta nöbet değişimi

01 Aralık 2020 Salı 13:01

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşımpark AŞ’de görev değişimi gerçekleşti. Görevinden istifa eden Salih Kumbar’ın yerine Kent Konut AŞ’de Hafriyat Şube Müdürü olarak görev yapmakta olan Murat Sağlam getirildi.

 

MURAT SAĞLAM KİMDİR?

1976 yılında Erzurum’un Pazaryolu ilçesinde doğan Murat Sağlam, 2001 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi fakültesi, İngilizce Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. 2006 yılında özel sektörde başlayarak uzun süre proje ve lojistik yöneticiliği görevlerinde bulunan Sağlam, 2015 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut’a Hafriyat Müdürü olarak atandı. İyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilen Sağlam, evli ve üç çocuk babasıdır.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi Kocaeli'de mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi
Çayırova’da Aralık meclisi tamam Çayırova’da Aralık meclisi tamam
Sepaş Enerji, merak edilenleri bu programda yanıtlıyor Sepaş Enerji, merak edilenleri bu programda yanıtlıyor
DARICA BELEDİYESİ’NDEN ÜNİVERSİTE HAZIRLIK KURSİYERLERİNE UZAKTAN EĞİTİM DESTEĞİ DARICA BELEDİYESİ’NDEN ÜNİVERSİTE HAZIRLIK...
Çalışmalar Başkan Büyükgöz’ün takibinde Çalışmalar Başkan Büyükgöz’ün takibinde
Gebze yeni futbol sahasının kavuşucak Gebze yeni futbol sahasının kavuşucak
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'de mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi
Kocaeli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının mesai...

Haberi Oku