Ulaşımpark’ta nöbet değişimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşımpark AŞ’de görev değişimi gerçekleşti. Görevinden istifa eden Salih Kumbar’ın yerine Kent Konut AŞ’de Hafriyat Şube Müdürü olarak görev yapmakta olan Murat Sağlam getirildi.

MURAT SAĞLAM KİMDİR?

1976 yılında Erzurum’un Pazaryolu ilçesinde doğan Murat Sağlam, 2001 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi fakültesi, İngilizce Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. 2006 yılında özel sektörde başlayarak uzun süre proje ve lojistik yöneticiliği görevlerinde bulunan Sağlam, 2015 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut’a Hafriyat Müdürü olarak atandı. İyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilen Sağlam, evli ve üç çocuk babasıdır.